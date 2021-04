presidente reafirma novo edital para servidores

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (concurso TJ SP), desembargador Geraldo Franco, confirmou que o órgão já está tomando providências para a realização do novo concurso para servidores.

A informação foi repassada na última sexta-feira, 9 de abril, durante reunião com representantes de entidades de servidores do Judiciário. O presidente afirmou, ainda, que pretende convocar os aprovados do último edital. Conforme o representante, as medidas não foram adotadas em 2020 em razão da pandemia.

Durante a reunião também foram tratados os temas da recomposição de pagamento de perdas salariais, o aumento de auxílios, a retomada das atividades de algumas comissões, a criação de uma nova para tratar do home office e a necessidade de prioridade de vacinação dos servidores da linha de frente do TJ SP.

A necessidade da recomposição do quadro de servidores do TJ SP vem ganhando notoriedade. No último dia 9 de abril o órgão aprovou o anteprojeto que prevê a criação de dois novos cartórios.

De acordo com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, representante do TJ SP durante a aprovação do anteprojeto, caso a criação dos novos cartórios seja aprovado na ALESP será ainda mais necessária a realização do novo concurso.

“Assim que as propostas entrarem na Alesp vou garantir que elas sejam analisadas com o máximo de celeridade para que tão logo entrem para votação do plenário, na qual não tenho dúvida da aprovação. Nossa expectativa mais otimista é que tudo isso ocorra ainda em 2021, sabemos que a pandemia pode adiar o processo do concurso público, mas sem dúvida nenhuma, essa etapa é a mais simples diante de tudo que já foi conquistado”, disse o deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL), que participou da reunião online com os representantes do TJ-SP. Veja!

Quando será o próximo concurso do TJ SP?

Um novo concurso TJ SP deve ocorrer em 2021 e deve ser organizado pela Vunesp. Informação foi dada, originalmente, pelo superintendente da instituição (Vunesp), Henrique Luiz Monteiro, que deu a declaração em fevereiro deste ano.

Os preparativos indicam que o edital deverá ser publicado até o mês de junho deste ano. “O TJ SP tem um perfil mais conservador, por isso a estrutura do último edital não deverá ser alterada”, disse.

Espera-se, na palavras de Monteiro, que haja um número “generoso de vagas”. Quanto a isso, não custa lembrar que existem, hoje, no TJ SP um quantitativo enorme de cargos vagos.

Segundo o último levantamento divulgado pelo Tribunal, há pelo menos 5.695 cargos de escrevente judiciários desocupados.

Resumo

Situação: anunciado

anunciado Concurso: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Concurso TJ SP)

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Concurso TJ SP) Banca organizadora : Fundação Vunesp

: Fundação Vunesp Cargo : Escrevente Técnico Judiciário

: Escrevente Técnico Judiciário Escolaridade : nível médio

: nível médio Número de vagas: a definir

a definir Remuneração : iniciais de R$ 4.473,16 + benefícios

: iniciais de R$ 4.473,16 + benefícios Link do último edital

