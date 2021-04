Pressão da torcida surte efeito e Ceni sinaliza mudança no time do Flamengo em breve

O Flamengo tem deixado muito a desejar nos últimos dois jogos. Após o título contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil, o Rubro-Negro perdeu para o Vasco e empatou contra a Portuguesa. O desempenho flamenguista não foi nada bom nesses dois confrontos e a pressão em cima de Rogério Ceni aumentou consideravelmente.









Os mais exaltados flamenguistas já pedem a demissão do comandante, algo que não está no planejamento da diretoria do Mais Querido nesse momento. O vice-presidente de futebol do clube carioca, Marcos Braz, tem muita confiança no treinador e acredita que seu trabalho irá evoluir dentro de campo nessa temporada.

Com a defesa mais exposta do que o previsto, Rogério cogita aproveitar a fase final do Carioca para testar o setor com jogadores que são zagueiros de origem. Assim, Arão voltaria para o meio de campo. Contudo, a partida contra o Vélez o titular deve permanecer na zaga ao lado de Gustavo Henrique ou Bruno Viana.

Arão também já deixou claro que sua posição é volante e ele está como zagueiro. Rogério acredita que possa fazer essa mudança para saber se equipe vai conseguir ter um melhor desempenho, principalmente quando sofrer contra-ataques do adversário.

Bruno Viana ainda é bem avaliado internamente. O único reforço do clube está se readaptando ao futebol brasileiro e é preciso ter mais paciência com esse jogador. Suas características chamam atenção e deve ter mais chances na equipe.