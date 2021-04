pressionado, Mancini ainda supera Tiago Nunes em aproveitamento

Vagner Mancini está pressionado no comando do Corinthians. No último sábado, a maior torcida organizada do clube pediu sua demissão. Mas tudo pode melhorar (ou piorar) no clássico deste domingo diante do Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Apesar do descontentamento da torcida, o treinador não tem números tão ruins à frente do time alvinegro. Por exemplo, ele possui aproveitamento superior a Tiago Nunes, último comandante efetivo do clube – Dyego Coelho teve uma oportunidade como interino nesse período.

Na atual temporada, Mancini possui 6 vitórias, 5 empates e só 1 derrota em 12 jogos, o que totaliza um aproveitamento de 65%. Vale ressaltar, entretanto, que várias dessas partidas foram pelo campeonato estadual, que naturalmente tem nível mais baixo.

Na última temporada, suas estatísticas caem um pouco. Em 25 jogos, foram 10 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, resultando num aproveitamento de 49,3%. Somando todas as partidas desde sua chegada, o aproveitamento geral é de 54,1%.

Qualquer um dos três números seria superior a Tiago Nunes, que deixou o Corinthians com 45,7% de aproveitamento.

Aliás, Mancini ficaria atrás apenas de Tite, Mano Menezes e Fábio Carille num ‘ranking’ de aproveitamento que considera os resultados desde 2008 pelo Corinthians. O site “Meu Timão” elaborou tal lista logo após a saída do atual comandante do Grêmio. Veja abaixo:

Veja o ranking de aproveitamento dos últimos técnicos do Corinthians:

Tite (2015/16) – 69,9% Mano Menezes (2008/10) – 64,5% Fábio Carille (2017/18) – 62,5% Mano Menezes (2014) – 60,3% Tite (2010/13) – 59,1% Vagner Mancini (2020/21) – 54,1% Fábio Carille (2019) – 50,7% Adilson Baptista (2010) – 49% Cristóvão Borges (2016) – 48,1% Osmar Loss (2018) – 46,7% Tiago Nunes (2020) – 45,7% Oswaldo de Oliveira (2016) – 37% Jair Ventura (2018) – 31,6%