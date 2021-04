Prestes a definir a Copa dos Campeões e o Campeonato Espanhol, Zidane terá que quebrar a cabeça para substituir destaque do Real Madrid

faltando aproximadamente 1 mês para acabar a temporada, o Real Madrid tem dois títulos importantes para disputar: O Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões. Na La Liga, os merengues são vice-líder enquanto no torneio europeu os madridistas empataram em 1 a 1 com o Chelsea, da Inglaterra, na Espanha. Para piorar, a equipe de Zidane terá um grande problema para essa reta final.









Isso porque o lateral Carvajal sofreu uma lesão na coxa direita e ficará fora de ação novamente. A tendência é que o profissional não se recupere antes do final da temporada. A lesão ocorre bem no momento que o jogador havia acabado de retornar aos gramados depois de ter ficado dois meses parado por passar por um problema na mesma região. A informação é da assessoria do clube espanhol.

O departamento médico do Real não estipulou um prazo para o retorno do lateral, mas à imprensa espanhola não acredita que em 3 semanas o profissional volte a estar à disposição de Zidane.

Com a volta do ramos, o jeito é improvisar o militao para lateral, ali ele conhece bem — LUKZ (@LukzN0c)

April 29, 2021





Com a lesão do lateral-direito, o técnico Zidane deverá modificar a equipe mais uma vez. A dúvida fica entre Valverde e Nacho, que já foi improvisado na função. Lucas Vázquez, que vinha sendo o reserva no setor também está Machucado.