Pretinho nada básico: personal stylist ensina como usar e abusar do blazer preto nos looks

A personal stylist Jana Lee indica que modelagens mais longas e tecidos de alfaiataria ou até mesmo veludos e cetins traz mais estilo para a arrumação. “Tudo depende de como você compõe com ela. A mistura da peça com um short e uma blusa mais curta, estilo cropped, cria uma atmosfera mais festa, glamour e descontração”, exemplifica.

Para passar uma “pegada” desconstruída, você pode usar o blazer como um vestido. Para isso, use a peça fechada e adicione um cinto na altura da cintura, criando um decote V. Segundo Jana Lee, é possível, inclusive, incrementar ainda mais com uma lingerie mais trabalhada por baixo ou uma bermuda ciclista e coturnos.

A combinação do blazer com uma t-shirt constrói uma atmosfera mais casual e cool. “Se você é mais antenada, mesclar a peça com tendências como o neon ou até mesmo babados mais extravagantes confere ao look uma informação de moda que quebra toda a tradicionalidade do blazer”, finaliza.