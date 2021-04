Primeira Crise do Petróleo: um resumo!

Primeira Crise do Petróleo: aquilo que vai cair na sua prova!

A Primeira Crise do Petróleo foi um episódio que ocorreu no ano de 1973 e afetou todo o mundo drasticamente.

Dessa forma, não é de se surpreender que o assunto seja tão cobrado nas principais provas do país, principalmente relacionado à Questão do Oriente Médio.

A Primeira Crise do Petróleo: Introdução

A Primeira Crise do Petróleo foi como a crise econômica e comercial que afetou diversos países que compravam o petróleo da OPEP em grandes quantidades.

A Primeira Crise do Petróleo: Contexto Histórico

Até meados do século XIX, o petróleo era pouco valorizado, tanto pela economia quanto pela produção industrial. Na segunda metade do referido século, porém, o produto irá se tornar a principal fonte de energia de todo o mundo. Essa importância se deve, principalmente, a invenção do motor a combustão, pois para seu pleno funcionamento, o motor precisava de um produto com as características do petróleo.

O petróleo é utilizado em centenas de produtos e isso fez com que ele se tornasse fundamental na economia de qualquer país. O petróleo é ainda mais valorizado por ser uma fonte de energia não renovável, ou seja, ele pode se esgotar e suas reservar não são ilimitadas.

Após a Segunda Guerra Mundial, os proprietários de fontes de petróleo perceberam o poder que tinham em mãos para negociar um produto tão especial. Com o reconhecimento do potencial do petróleo, a Arábia Saudita, grande exportada do produto em escala global, criou, no ano de 1960, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A organização contava com os seguintes membros: Arábia Saudita, Irã, Kuwait, Iraque e Venezuela.

No ano de 1973, os membros da OPEP decidiram diminuir a produção do líquido e aumentar o preço do barril. Essa decisão, que aumentaria a dependência dos compradores, pôde ser tomada pois os países detinham praticamente toda a produção mundial.

Porém, essa atitude também tinha uma motivação política: a Guerra do Yom Kippur, que havia acontecido no mesmo ano. No embate, países árabes haviam se organizado para retomar os territórios que haviam sido roubados por Israel.

Mesmo causando muitas baixas nos exércitos israelenses, o conflito não foi capaz de recuperar os territórios. Isso porque, Israel contava com o apoio dos Estados Unidos, o que fazia com que o país possuísse uma série de recursos para investir em armamentos e em seus soldados.

Assim, para os países árabes, essa interferência americana era uma afronta e não poderia ser deixada de lado, uma vez que o país estava apoiando o maior inimigo árabe. Dessa maneira, para demonstrar sua insatisfação e pressionar as potências mundiais em relação à Questão do Oriente Médio, a OPEP sobe o preço dos barris em mais de 400%.

A Primeira Crise do Petróleo: Consequências e Desfecho

As decisões tomadas geraram consequências drásticas: falta de combustível em vários postos do planeta, racionamento e sequelas na economia de alguns países. O evento ficaria conhecido como Primeira Crise do Petróleo e seria a maior crise econômica em escala mundial desde a Crise de 1929.

A crise só terminaria aproximadamente 1 ano depois do início, com acordos realizados em conversas entre Henry Kissinger, diplomata americano, e os líderes israelenses. Israel concordou em se retirar das áreas ocupadas, resultando na vitória árabe na Guerra do Yom Kippur. Com essa atitude, os a OPEP reequilibrou o preço do barril de petróleo.