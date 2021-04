Primeira HQ do Superman é vendida por US$ 3,25 milhões

Na última terça-feira (6), um comprador anônimo adquiriu uma cópia do Action Comics #1 por US$ 3,25 milhões (R$ 18,1 milhões). O lance foi dado durante um leilão realizado pelo site ComicConnect.com. A HQ é famosa por ter apresentado pela primeira vez o Superman. O lance também foi o maior já feito em uma revista em quadrinhos, superando por pouco o atingido por uma outra cópia da mesma HQ, em 2014, de US$ 3,2 milhões.

Atualmente, estima-se que existam aproximadamente 100 cópias da revista em diferentes condições de preservação. Segundo Vincent Zurzolo, diretor de operações do site, a cópia vendida na terça é uma das que estão em melhor estado de conservação. Em 2018, a mesma revista havia sido adquirida por US$ 2 milhões.

“Não existe outra revista em quadrinhos que poderia valer mais do que Action Comics #1”, disse Zurzolo. “Ela é realmente onde o gênero de super-heróis começou”.

Vincent Zurzolo segurando a HQ mais cara do mundo.Fonte: New York Daily News/Reprodução

Publicada originalmente em abril de 1938 pela DC Comics, a Action Comics #1 apresentou a origem do Superman, da chegada dele na Terra até se tornar o primeiro grande heróis dos quadrinhos. A revista ganhou diversas republicações ao longo dos anos, sendo relativamente fácil conseguir uma cópia, inclusive no Brasil.

No ComicConnect.com é possível comparar o valor com outras vendas. A All Star Comics #8, de 1942, foi vendido por US$ 1,1 milhão. Esta é a HQ que apresenta pela primeira vez a Mulher Maravilha. Já a Detective Comics #27, primeira aparição do Batman, publicada originalmente em 1939, foi vendida no mesmo site por US$ 600 mil.