Primeira série gay da TV, Queer as Folk terá remake em concorrente da Netflix · .

Sucesso por desnudar o universo LGBTQ+ e colocar personagens gays como protagonistas na TV no final dos anos 1990, a série Queer as Folk ganhará um remake no Peacock, serviço de streaming da NBCUniversal, concorrente da Netflix nos Estados Unidos.

Foram encomendados oito episódios para uma primeira temporada. Embora a versão americana de Queer as Folk (2000-2005) tenha feito mais sucesso, é na versão original, a britânica, exibida em 1999 pelo Channel 4.

O projeto tem sido desenvolvido desde 2018 por Stephen Dunn, quando o drama havia sido encomendado pelo canal Bravo, também pertencente ao grupo NBCUniversal. Na nova releitura, a série irá acompanhar as desventuras de um grupo de amigos em Nova Orleans (EUA), que terão suas vidas transformadas a partir de uma tragédia.

“Quando o programa foi ao ar originalmente, a ideia de histórias queer sem remorso na TV era tão provocante que eu senti que só poderia assistir Queer as Folk em segredo. Mas tanta coisa mudou nos últimos 20 anos e como seria maravilhoso se as próximas gerações não tivessem que assistir sozinhas em seus porões úmidos com o som silenciado, mas com sua família e amigos e o volume aumentado ao máximo”, disse Dunn ao The Hollywood Reporter.

A versão britânica teve apenas dez episódios, divididos em duas temporadas, e teve em seu trio de protagonistas dois atores bastante conhecidos pelo grande público: Aidan Gillen, que interpretou Petyr Baelish em Game of Thrones (2011-2019), e Charlie Hunnan, protagonista de Sons of Anarchy (2008-2014).

Já a versão americana foi centrada na trajetória de cinco protagonistas gays e teve um tempo maior de duração: foram 83 episódios distribuídos em cinco temporadas. No elenco principal estavam os atores Gale Harold (Desperate Housewives), Randy Harrison (Mr. Robot), Scott Lowell (Bones), Peter Paige (The Fosters) e Hal Sparks (Lab Rats).