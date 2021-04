Primeiro lote com 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer chega ao Brasil

O primeiro lote da vacina Pfzer/BioNTech comprado pelo Brasil chegou na noite desta quinta-feira (29) no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Ao todo, foram descarregadas 1 milhão de doses do imunizante. É a primeira remessa de um total de 100 milhões de antígenos comprados pelo Ministério da Saúde e que devem ser entregues até setembro.

A previsão do Ministério da Saúde é de que a distribuição para as 27 capitais do país inicie entre sexta-feira e sábado, de forma “proporcional e igualitária”. A pasta não informou quantas doses serão destinadas para cada município. “Isso deve ser definido tão logo as doses estejam em solo brasileiro”, informou o ministério no meio da tarde.