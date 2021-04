Primo de Thaís, do BBB21, diz que sister tentou arquitetura e engenharia antes da odontopediatria: ‘Cuidar do sorriso das crianças é sua paixão’ | fora da casa

“Assisto a todos os desenhos. Além de amar desenhos, eu converso com meus pacientes sobre eles. Tenho que ficar muito ligada”, explicou Thaís em uma conversa com outras sisters dentro da casa do BBB21. A goiana relembrou alguns momentos com as crianças: “Tive um paciente que só queria ser atendido se fosse o Batman. Aí eu me vesti de Batgirl por baixo do jaleco. Eles enlouqueceram”.