Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, morre aos 99 anos · .

Marido da rainha Elizabeth 2ª, o príncipe Philip morreu aos 99 anos nesta sexta-feira (9), no Reino Unido. Ele completaria 100 anos em junho de 2021. A causa da morte ainda não foi revelada. Em fevereiro deste ano, o duque de Edimburgo foi internado após se sentir mal e passou por uma cirurgia cardíaca.

No perfil oficial do Palácio de Buckingham no Instagram, a equipe da Família Real publicou uma foto de Philip e lamentou a sua morte.

“É com profunda tristeza que sua majestade a rainha anuncia a morte de seu amado marido, sua alteza real, o príncipe Philip, duque de Edimburgo. [Ele] faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor”, disse o comunicado.

“Novos anúncios serão feitos no devido tempo. A Família Real se une às pessoas ao redor do mundo em luto por sua perda.”

O avô dos príncipes William e Harry esteve ao lado do reinado de sua mulher durante 69 anos, o mais longo da história do Reino Unido. Ele se casou com Elizabeth 2ª em 1947 e teve um papel fundamental na modernização da monarquia no período pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Em um discurso que marcou seu 50º aniversário de casamento em 1997, Elizabeth 2ª fez uma rara homenagem pessoal a Philip: “Ele tem, simplesmente, sido minha força e permanência todos esses anos”.

O Príncipe Philip nasceu em uma mesa de cozinha na ilha de Corfu, em 10 de junho de 1921. Em dezembro de 1922, foi levado com a família em um navio britânico dentro de uma caixa de laranjas. Seu tio, o rei Constantino 1º da Grécia, avô da rainha da Espanha, teve que partir para o exílio.

Philip desempenhava um papel secundário ao lado da monarca, a qual acompanhava em visitas oficiais, mas vinha sendo alvo constante da imprensa devido a comentários espontâneos e inadequados.