“Pro Vascão jogo até de graça”: Ex-atacante do Vasco manda recado para Jorge Salgado e ‘cava’ retorno; torcida se divide

O ano de 2020 não foi nada bom para o Vasco. O club afundado em dívidas não conseguiu deixar de lado as questões extracampo e acabou sendo rebaixado para a série B do Campeonato Brasileiro. As crises e brigas políticos também foram fatores determinantes para a queda do Cruz-Maltino, que disputará a segunda divisão pela quarta vez em sua história.









Para tentar recolocar o Vascão na elite, a diretoria trouxe o técnico Marcelo Cabo, que fez uma boa temporada no Atlético-GO. Já com Cabo no comando, o Vasco soma cinco empates e uma vitória – antes do treinador estrear, havia vencido uma e perdido outra. No último sábado (03), o Almirante encarou o Bangu pelo Campeonato Carioca e venceu por 4 a 2.

Com 3 gols de Tiago Reis e um de Gabriel Pec, o Gigante da Colina se sobressaiu e garantiu mais três pontos na busca pela classificação para a próxima fase do Estadual. Aliás, falando em atacante que fez a alegria do torcedor, Rafael Silva agitou as redes sociais após responder o questionamento de torcedores nas redes sociais.

A página ‘Vasco Para Todos’, no Instagram, perguntou para seus seguidores se Rafael teria vaga na equipe carioca. O atacante, hoje no Al Shorta SC, do Iraque, respondeu: “Pro Vascão jogo até de graça. Só me enviar as passagens, presidente”. A brincadeira logo gerou grande repercussão, inclusive com muitos vascaínos apoiando um possível retorno.

A passagem de Rafael Silva por São Januário foi entre 2014 e 2015. Com gols em clássico contra o Flamengo, principalmente, o jogador conquistou o torcedor com provocações ao rival nas comemorações.