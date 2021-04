Proativa RH divulga vagas para Almoxarife em São Paulo

A Proativa RH divulga vagas de emprego para Almoxarife na região de São Paulo. As oportunidades são destinadas a profissionais que já possuem vivência na área de armazenagem, recibo, estoque, separação e expedição. Confira, a seguir, mais informações!

Proativa RH divulga vagas de emprego para Almoxarife

A Proativa RH é uma consultoria. Especializada na atração e seleção de novos colaboradores para as empresas, ela reconhece os principais valores das pessoas como um diferencial para o sucesso!

A empresa atua nesse ramo desde 1994, com o compromisso de proporcionar aos clientes o recrutamento e seleção de profissionais talentosos. O principal objetivo da Proativa RH é encontrar profissionais que estejam alinhados aos propósitos das empresas.

Atualmente, a empresa está em busca de seis profissionais para preencher o setor de Almoxarifado. As oportunidades são para candidatos da região de São Paulo. Para participar do processo seletivo, os interessados devem preencher os seguintes requisitos:

Ensino Médio;

Possuir vivência no setor de armazenamento, recebimento, separação, estoque e expedição;

Conhecimento no coletor de dados WMS e RF;

Vivência em Paleteira Elétrica dupla.

Os profissionais almoxarifes são responsáveis por efetuar a coleta das ordens de embarque do dia no setor de faturamento da empresa. Assim como realizar a separação dos romaneios de faturamento do dia. Também realizam a distribuição das ordens para separação e outras atividades rotineiras desse segmento.

Além do salário compatível com o mercado, os profissionais da empresa também garantem benefícios adicionais, são eles:

Vale Transporte;

Seguro de Vida;

Refeitório no Local.

Quanto a escala e jornada de trabalho, os contratados irão exercer suas atividades de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h18min.

Como se inscrever

A Proativa RH divulga vagas de emprego e está em busca de profissionais comprometidos com as atividades da empresa. Quer fazer parte dessa equipe? Clique no site e cadastre o currículo devidamente atualizado!

