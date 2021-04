Processo seletivo Instituto Federal – IFRR abre vagas para Professores

Edital publicado. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 20 vagas em cargos de professores substitutos, para atuação nos campi de Boa Vista – Zona Oeste, Boa Vista, Amajari, Novo Paraíso e Avançado Bonfim.

As oportunidades são para áreas de educação física (1); secretariado executivo (1); sociologia/filosofia (2); língua portuguesa (3); engenharia agrícola (1); língua espanhola (2); matemática (2); biologia (1); farmácia – habilitação em bioquímica ou generalista (1); língua portuguesa/inglês (1); agronomia (1); zootecnia (1); engenharia civil (1); arquitetura (1); e turismo (1).

O salário oferecido será no valor de R$ 3.121,76, mais retribuição por titulação, totalizando até R$ 5.742,14, além de R$ 458,00 de auxílio-alimentação; e R$ 321,00 de auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º a 21 de abril de 2021, no endereço eletrônico oficial do Sistema Gestor de Concursos (SGC) do IFRR. O valor da inscrição está fixado em R$ 90,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 5 de abril 2021, conforme edital.

PROVAS

O processo seletivo contará com avaliação de desempenho didático (caráter classificatório e eliminatório) e avaliação de títulos (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas em data provável nos dias 4 a 6 de maio de 2021.

EDITAL 2021