Processo seletivo Prefeitura de Buritis – MG 2021: EDITAL e inscrição

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Buritis divulga novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 379 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Auxiliar de Análise Clínica – Laboratório Municipal (1); Auxiliar em Saúde Bucal – ESF I (1); Auxiliar em Saúde Bucal – ESF II (1); Auxiliar em Saúde Bucal – ESF III (1); Auxiliar em Saúde Bucal – ESF IV (1); Auxiliar em Saúde Bucal – ESF V (1); Auxiliar em Saúde Bucal – ESF VI (1); Auxiliar em Saúde Bucal – ESF VII (1); Administrador de Programas e Projetos (1); Advogado – 20 h (3); Advogado – 40 h (1); Auxiliar Administração (2); Auxiliar de Coordenação (2); Auxiliar de Cozinha e Limpeza (18); Auxiliar de Serviços Gerais (25); Assistente Administrativo (13); Assistente de Gestão (2); Assistente Social (2); Agente Administrativo (1); Agente Operacional (1); Agente Social (5); Assistente Social (8); Atendente de Projeto (5); Agente Comunitário de Saúde (16); Agente de Combate a Endemias (1); Artesão – Caps (1); Assistente Administrativo – Farmácia Municipal (3); Assistente Social – ESF – Equipe multiprofissional (1); Assistente Social -Caps (1); Atendente de Farmácia – Farmácia Municipal (1);

Barqueiro (1); Coordenador do PAV/SCFV (1); Coordenador da Compra da Agricultura Familiar (1); Coveiro (1); Cozinheira (11); Controlador de Estoque (1); Coordenador CRES ANS (1); Coordenador da APL (1); Coordenador do Cras (1); Coordenador do Creas (1); Coordenador do CRM (1); Cuidador Social (4); Cuidador Social Noturno (2); Diretor de Vigilância Socioassistencial (1); Engenheiro Civil (1); Entrevistador do Cadastro Único (3); Fiscal de Posturas (2); Gari (4); Instrutor de Cabelereiro (1); Instrutor de Oficinas Profissionalizantes (1); Instrutor de Corte e Costura (2); Instrutor de Música (Bateria) (1); Jardineiro (2); Médico Veterinário(a) (1); Monitor de Educação Infantil (10); Motorista (27); Nutricionista (1); Operador de Máquinas Leves (7); Operador de Máquinas Pesadas (4); Orientador de Oficina Socioeducativa (5);

Professor PII Educação Religiosa (2); Professor PII Geografia (3); Professor PII História (3); Professor PII Inglês (2);Professor PII Matemática (5);Professor PII Português (3); Professor PII Educação Física (1); Padeiro (1); Pedagogo (1); Professor PI (30); Professor PI Educação Física (3); Professor PII Ciências (3); Professor PII Educação Artística (2); Psicólogo (6); Secretaria Escolar (4); Secretaria Executiva dos Conselhos (1); Servente Escolar (12); Técnico em Informática (1); Vigia (11); Zelador (1); Supervisor Técnico do Cadastro único (1); Técnico Agrícola (1); Digitador – Secretaria Municipal de Saúde (1); Educador Físico – ESF – Equipe Multiprofissional (2); Enfermeiro – Unidade Mista de Saúde (2); Médico Plantonista – Unidade Mista de Saúde (7); Bioquímico – Laboratório Municipal (1); Dentista – ESF I (1); Dentista – ESFII (1); Dentista – ESFIII (1); Dentista – ESF IV (1); Dentista – ESF V (1); Dentista – ESF VI (1); Dentista – ESF VII (1); Farmacêutico – ESF – Equipe Multiprofissional (1);

Técnico em Enfermagem – CAPS (1); Técnico em Enfermagem – Unidade Mista de Saúde (11); Técnico em Enfermagem – Ambulatório Unidade Mista de Saúde (7); Técnico de Radiologia – Unidade Mista Saúde (1); Farmacêutico – Farmácia Municipal (1); Fiscal Sanitário – Vigilância Sanitária (Epidemiologia) (1); Fisioterapeuta – ESF – Equipe Multiprofissional (1); Fisioterapeuta – Centro de Reabilitação (1); Nutricionista – ESF – Equipe Multiprofissional (1); Pedagogo – CAPS (1); Técnico em Higiene Bucal ESF IV – Centro (1); Terapeuta Ocupacional CAPS (1); Técnico em Enfermagem ESF IV – Centro (2); Técnico em Enfermagem ESF VI – Canaã (2); Psicólogo – ESF – Equipe Multiprofissional (2); Psicólogo – CAPS (1); Técnico em Enfermagem – ESF I – Israel Pinheiro (1); Técnico em Enfermagem – ESF VII – TABOQUINHA (1); Técnico em Higiene Bucal ESF II – São João (1); Técnico em Enfermagem ESF II – São João (1); e Técnico em Enfermagem ESF III – Veredas (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 5.904,51, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de abril (a partir das 09h) até às 17h do dia 29 de abril de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Seap. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais e específicos; prova de títulos para para os cargos de nível superior; mais prova prática para os cargos de operador de máquinas leves e pesadas e motorista.

As avaliações objetivas serão realizadas em data provável nos dias 22 e 23 de maio, enquanto as provas práticas devem ocorrer no dia 23 de maio de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021