Professor Pasquale desmistifica exigências da língua portuguesa em live especial

A Cruzeiro do Sul Virtual vai realizar no próximo dia 22 de abril, às 19h, um encontro virtual gratuito com Pasquale Cipro Neto, professor de língua portuguesa, mais conhecido como professor Pasquale.

A saber, além de professor, Pasquale é consultor de Língua Portuguesa do departamento de jornalismo da Rede Globo. Há 18 anos como colunista da Folha de S. Paulo, um dos maiores e mais relevantes veículos de comunicação do Brasil.

Ele é também apresentador do programa Nossa Língua Portuguesa, transmitido pela rádio e TV Cultura.

A programação vai abordar a aplicação das normas ortográficas a partir das diversas culturas espalhadas pelo Brasil. A temática do evento será: “A Língua Portuguesa de Toda a Gente!”.

O evento visa desmitificar as exigências da língua portuguesa, que possui muitas variações, além de discorrer acerca da importância do seu domínio para as diversas atividades acadêmicas e profissionais para a colocação no mercado.

O encontro on-line será destinado a alunos de todos os cursos de graduação a distância que têm a disciplina de Português na matriz curricular, interessados pelo tema e a comunidade em geral.

A palestra terá a presença de tradutores e intérpretes de libras, e será transmitida pelo canal do Youtube da Cruzeiro do Sul Virtual.

Informações sobre a Live: “A Língua Portuguesa de Toda a Gente!”

Ficou com vontade de participar? Então confira abaixo a ficha técnica da live e anote para não perder.

Data: 22 de abril

Horário: 19h

Inscrição: sem inscrição prévia e gratuita

Palestrantes: professor Pasquale Cipro Neto

Transmissão: Youtube da Cruzeiro do Sul Virtual