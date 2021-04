Programa CRIA cadastra famílias de povoado quilombola de Penedo

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo levou nesta quinta-feira, 29, serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) até a comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros, localizada na zona rural do município.

Famílias foram atendidas por servidores do Castrado Único (CadÚnico) e inseridas no Programa Criança Alagoana (CRIA).

Durante a assistência descentraliza, que aproxima o poder público do povo, o integrante da equipe técnica da SEMDSH Penedo, Jadson Lima Santos, explicava os critérios para inclusão no CRIA, uma ação do Governo de Alagoas realizada em parceria com os municípios.

De acordo com Jadson Lima, um dos responsáveis por cadastrar e orientar pessoas que se enquadram no perfil do CRIA, muitas mulheres procuraram este atendimento na Escola Municipal de Educação Básica Santo Antônio.

Uma das beneficiadas foi a dona de casa Nedja Ferreira de Castro, 35 anos, mãe de uma menina. Para ela foi muito importante a chegada dessa ação no povoado, pois assim não precisa se deslocar para a cidade, afim de realizar o cadastro.

“Foi muito bom, o pessoal estar aqui hoje, pois tirou a dúvida de muitas pessoas com relação as regras para fazer parte do programa e também realizou o cadastro do pessoal que pode ser incluído. Eu consegui ser cadastrada e também atualizei os meus dados no Cadastro Único”, afirmou a moradora.

Serviços

Além do cadastramento no Programa Cria, que beneficia gestantes e crianças em situação de pobreza ou extrema pobreza com o valor de 100 reais mensais, também foi possível a atualização no CadÚnico (Cadastro Único) do município e a resolução de pendências do Programa Bolsa Família.

A Coordenadora do CRIA em Penedo, Jothânia Mattos da Silva explicou que a partir de segunda-feira, 2 de maio também estarão disponíveis o cadastramento para mães de crianças com até cinco anos de idade, já que até então a idade máxima para a inclusão no programa era dois anos.

A exceção é para crianças com microcefalia, cujas mães recebem o beneficio até que seu filho ou filha completem 7 anos de idade.

No total estão sendo cadastradas cinco mil novas famílias no CRIA em Penedo, com a SEMDSH atuando tanto na zona urbana quanto rural para atingir a meta, facilitando o acesso a população por meio da descentralização dos serviços oferecidos pela pasta e a realização de busca ativa.

“Hoje foi a vez do povoado Tabuleiro dos Negros receber o cadastramento do CRIA, também foi possível a resolução de problemas relacionados ao programa Bolsa Família e a atualização do Cadastro Único. Amanhã será a vez do Povoado Itaporanga receber a ação, que começa as oito da manhã na Escola Isabel Cristina Toledo”, explicou a Coordenadora.