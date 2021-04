Programa de estágio da Equatorial tem inscrições prorrogadas

A Equatorial Energia anunciou a extensão do prazo de inscrições para seu programa de estágio “Energia Jovem 2021”, que visa recrutar jovens estudantes para atuação nas cidades de Maceió e Arapiraca, em Alagoas. Com a prorrogação, os interessados têm até o dia 21 de abril para se inscrever.

De acordo com a empresa, o programa busca desenvolver talentos potenciais dentro da filosofia e da cultura do Grupo Equatorial. Assim, o programa foi pensado para promover o aprendizado contínuo em diferentes áreas de atuação por meio de ações e uma trilha de aprendizagem estruturada, que conta com treinamentos técnicos e comportamentais para potencializar o conhecimento e complementar a formação acadêmica.

As chances são para estudantes de nível técnico que estejam matriculados nos cursos de Eletrotécnica e Segurança, com disponibilidade para estagiar por um ano, entre 20 ou 30 horas semanais. As oportunidades para o ensino superior, por sua vez, visam recrutar universitários dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Comunicação Social, Psicologia, Ciência da Computação e afins, Engenharias Elétrica, Automação, Produção, Telecomunicação, Florestal e afins. É importante, neste caso, ter previsão de formatura em até dois anos e conhecimento intermediário do Pacote Office.

O programa, que pode ter início em junho e tem duração de um ano, podendo ser renovado, é ideal para quem está ingressando no mercado de trabalho e deseja se desenvolver pessoal e profissionalmente, assumindo o papel de protagonista de sua carreira.

Como se inscrever

Para se candidatar, é preciso acessar o site http://equatorialestagio.across.jobs/ e cadastrar o currículo. O processo seletivo é composto por seis etapas, sendo inscrição, game online, dinâmicas de grupos virtuais, painel e case de negócios, entrevista final com gestores e admissão. O prazo termina em 21 de abril.

Os contratados receberão bolsa auxílio, auxílio transporte, auxílio refeição e estacionamento.