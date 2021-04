Programa de Estágio Enel divulga 50 vagas pelo país

O Programa de Estágio Enel está com novas oportunidades de emprego pelo país. Estão sendo disponibilizadas, ao todo, 50 vagas para universitários de diversos cursos. Confira, a seguir, mais informações e orientações divulgadas para se candidatar.

Programa de Estágio Enel com vagas pelo país

Programa de Estágio Enel divulgou a abertura de novas oportunidades de emprego em diferentes regiões do país. No total, há 50 vagas disponíveis em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Além da oportunidade de desenvolver as habilidades profissionais, os estudantes contratados terão acesso a alguns benefícios fornecidos pela empresa, incluindo vale alimentação, bolsa auxílio e vale transporte.

Para participar do processo de recrutamento, os interessados devem atender os seguintes requisitos:

Estar devidamente matriculado nos cursos: Administração, Direito, Economia, Marketing, Matemática, Psicologia, Ciência Contábeis ou áreas afins;

Formação prevista para dez/22 e jul/23;

Disponibilidade para operar em horário comercial (8h às 15h ou 9h às 16h).

Além destes, os estudantes também precisam residir em uma das cidades abaixo:

São Paulo: São Paulo, Diadema, Barueri, São Caetano, Guarapiranga

Rio de Janeiro: Niterói e Rio de Janeiro

Goiás: Goiânia

O processo de recrutamento é inclusivo e tem como objetivo viabilizar a diversidade e a inclusão de estudantes negros.

Como se inscrever

Os interessados em adquirir uma vaga de estágio na Enel, devem entrar no site de participação, disponível aqui, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da equipe responsável.

A Enel é uma corporação multinacional que atua dentro do segmento de energia e gás, sendo um dos principais pontos do mercado global no seu setor. Neste momento, está presente em 34 países e atende milhões de usuários pelo mundo.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!