Programa de estágio M. Dias Branco – Future One está com inscrições abertas

A M.Dias Branco, empresa especializada na fabricação de massas e biscoitos, está com as inscrições abertas para a primeira edição do seu Programa de Estágio M. Dias Branco – Future One. Ao todo, serão ofertadas 35 vagas, com foco nas áreas de tecnologia da informação e performance industrial. Inscrições terminam nesta terça-feira, dia 27 de abril.

Serão aceitos estudantes matriculados em uma instituição de ensino superior, nos cursos de administração, engenharia, tecnologia e áreas relacionada, com conclusão prevista para 2022 ou posterior. Os candidatos devem ter, ainda, disponibilidade para estagiar por, no mínimo, um ano, de segunda a sexta-feira, por seis horas diárias.

Para concorrer, é importante que os candidatos residam nas cidades de Eusébio (CE), Maracanaú (CE), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Jaboatão dos Guararapes (PE), Cabedelo (PB), Queimados (RJ), Lençóis Paulista (SP), São Caetano do Sul (SP) e Bento Gonçalves (RS).

Os contratados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado e terão direito a benefícios como vale-transporte, cartão cesta básica, benefício academia, plano de saúde e oportunidades de atividades remotas e presenciais.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis devem correr! Isso porque as inscrições devem ser realizadas pelo site https://mdiasbranco.com.br/futureone/ até o dia 27 de abril.

O processo seletivo é dividido em algumas etapas, que contemplam testes online de acordo com o perfil da vaga e entrevistas online, além de um game que mapeia competências comportamentais e simula atividades em grupo, apresentação de um business case e entrevista final com o gestor da área.

Gostou dessa vaga? Compartilhe com a sua rede de contatos e leve a informação a um número cada vez maior de pessoas. Quem sabe você não ajuda alguém que está procurando uma oportunidade a encontrar o emprego ideal?