Programa de Patricia Abravanel patina no SBT e levanta ibope da Record · .

Aposta do SBT para conquistar anunciantes e mudar o perfil da audiência nas manhãs da emissora, o Vem Pra Cá ainda tem patinado no Ibope e enfrenta rejeição do público. Nos sete primeiros dias de exibição, o programa apresentado por Patricia Abravanel e Gabriel Cartolano fez a emissora de Silvio Santos perder a vice-liderança no horário e beneficiou a Record, que tem alcançado o segundo lugar com mais facilidade na faixa.

Na Grande São Paulo, principal mercado de anunciantes do país, o Vem Pra Cá registrou 3,1 pontos de média nas edições que foram ao ar entre 22 e 30 de março. No confronto direto, a Record teve média de 5,2 de ibope, o que representa 67,7% a mais de público nesse período.

Apesar de estar no ar há menos de duas semanas, o matinal de Patricia Abravanel já mudou de horário uma vez. Nos três primeiros dias, a atração era transmitida das 9h30 às 11h e tinha como principal rival o Hoje em Dia. A revista eletrônica da emissora Edir Macedo, no entanto, não chegou a ser ameaçada.

Em 25 de março, o Vem Pra Cá passou a ser exibido entre 9h e 10h30, faixa em que tem como principal concorrente o Fala Brasil. O telejornal comandado por Mariana Godoy e Sergio Aguiar foi o maior beneficiado no duelo contra o programa de variedades.

Entre 11 e 19 de março, nas sete últimas edições transmitidas antes da estreia do Vem Pra Cá, o noticioso da Record tinha anotado 3,9 de média, com apenas uma vitória no confronto direto com o SBT, que havia fechado com 4,3 pontos –no duelo, a emissora de Silvio Santos mostrava o Primeiro Impacto.

Desde a estreia da atração de Patricia e Cartolano, o jogo virou. Além de ter registrado recorde de audiência de 2021 em dois dias diferentes, com 4,8 pontos de média em 26 e 30 de março, o Fala Brasil se firmou como vice-líder na Grande São Paulo.

A média do telejornal de Mariana Godoy e Sergio Aguiar foi de 4,4 pontos entre 22 e 30 de março. No confronto direto, o SBT fechou com 3,8 de ibope nesse período –o noticioso só perdeu para a emissora de Silvio Santos no dia da estreia do Vem Pra Cá, quando enfrentou uma hora de Marcão do Povo e 30 minutos de Patricia e Cartolano.