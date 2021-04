Programe-se para não perder nada: veja as novidades de maio no Globoplay

A Globoplay divulgou as novidades do catálogo para o mês de maio. Os assinantes podem esperar por grandes amores, mistérios, dramas e muita ação policial. Entre as opções estão as séries ‘Onde Está Meu Coração’, ‘Caso Evandro’, ‘Brave New World’ e ‘Departure’ e a novela ‘Mulheres Apaixonadas’.

Confira a programação

Onde Está Meu Coração – Série

Ano de produção: 2020

Sinopse: Médica residente de um hospital em São Paulo, Amanda é viciada em crack. A adição abala drasticamente cada membro de sua família, composta pelo marido Miguel, a mãe Sofia, o pai David e a irmã Júlia.

Elenco: Leticia Colin, Daniel de Oliveira, Mariana Lima, Fábio Assunção, Manu Morelli.

Temporada 1 – 10 episódios

Drama, Ação, Policial

Ano de produção: 2020

Sinopse: Dono de uma luxuosa boate em Nova York, o empresário James St. Patrick também atua como um dos chefões do tráfico de drogas, mas vive em conflito em relação à vida dupla.

Elenco: Omari Hardwick, Lela Loren, Naturi Naughton, Joseph Sikora, Shane Johnson, Rotimi, Michael Rainey Jr., La La Anthony.

Temporadas 1 a 6 – 63 episódios

Mulheres Apaixonadas – Novela

Ano de produção: 2003

Elenco: Christiane Torloni, José Mayer, Tony Ramos, Camila Pitanga, Rodrigo Santoro, Helena Ranaldi, Dan Stulbach, Carolina Dieckmann, Erik Marmo, Giulia Gam, Marcello Antony, Vanessa Gerbelli.

Direção: Ricardo Waddington, Rogério Gomes e José Luiz Villamarim

Caso Evandro – Série Documental

Ano de produção: 2020

Sinopse: A série conta a história do desaparecimento de um menino no Paraná e da investigação do caso – com uma reviravolta original de arrepiar.

Temporada 1 – 8 episódios (publicados semanalmente)

Sassaricando – Novela

Ano de produção: 1987 – 1988

Elenco: Paulo Autran, Tônia Carrero, Eva Wilma, Irene Ravache, Cláudia Raia, Alexandre Frota, Marcos Frota, Edson Celulari, Maitê Proença, Cristina Pereira, Diogo Vilela, Lourival Pariz.

Autor: Sílvio de Abreu

Direção: Cecil Thiré e Atílio Riccó

Outros lançamentos de Maio

Departure – A Investigação – Série

Ano de produção: 2019 – em produção

Sinopse: Após o misterioso desaparecimento do vôo 716 no meio do Oceano Atlântico, a investigadora Kendra Malley precisa descobrir o que aconteceu e localizar possíveis sobreviventes.

Elenco: Archie Panjabi, Kris Holden-Ried, Christopher Plummer, Mark Rendall, Genevieve Joy, Jason O’Mara, Peter Mensah.

Temporada 1 – 6 episódios

How I Met Your Mother – Série

Ano de produção: 2005 – 2014

Sinopse: Em 2030, Ted Mosby conta como conheceu a mãe dos seus filhos. A cada episódio, ele volta ao passado, relembrando aventuras amorosas e a busca pela mulher dos seus sonhos.

Elenco: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan, Lyndsy Fonseca, David Henrie.

Temporadas 1 a 9 – 208 episódios

Admirável Mundo Novo – Série

Drama, Ficção Científica

Ano de produção: 2020

Sinopse: Em um futuro distópico, uma sociedade alcança a paz e o desenvolvimento ideal após a proibição das liberdades individuais, do dinheiro e da estrutura familiar.

Elenco: Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd, Nina Sosanya, Joseph Morgan, Kylie Bunbury, Sem Mitsuji.

Temporada 1 – 9 episódios

Mães: Amor e Vida – Série

Ano de produção: 2020

Sinopse: A ala pediátrica de um hospital une mães e médicos, que compartilham experiências difíceis com os filhos e pacientes, além de problemas familiares e emocionais.

Elenco: Belén Rueda, Aida Folch, Carmen Ruiz, Antonio Molero, Alain Hernández, Rosario Pardo, Carla Díaz, Eva Ugarte.

Temporada 1 – 13 episódios

Future Man: O Viajante Do Tempo – Série

Aventura, Ficção Científica

Ano de produção: 2020

Sinopse: O zelador viciado em videogames Josh Futturman se torna a salvação do mundo após ser recrutado para evitar a extinção da humanidade através de viagens no tempo.

Elenco: Josh Hutcherson, Eliza Coupe, Derek Wilson, Haley Joel Osment, Glenne Headly, Ed Begley Jr., Sara Amini, Robert Craighead.

Temporada 3 – 8 episódios

Ano de produção: 2009 – 2015

Sinopse: O coral da escola McKinley é formado por jovens nada populares. Um professor otimista lidera o grupo, que precisa superar inúmeros desafios para retornar aos dias de glória.

Elenco: Chris Colfer, Jane Lynch, Lea Michele, Matthew Morrison, Kevin McHale, Naya Rivera, Jenna Ushkowitz, Darren Criss.

Temporada 1 a 6 – 121 episódios

A Descoberta Das Bruxas – Série

Drama, Sobrenatural

Ano de produção: 2021

Sinopse: Diana Bishop, historiadora e bruxa, embarca em uma jornada mágica após descobrir um manuscrito em Oxford. Para proteger o livro, ela conta com a ajuda de um vampiro misterioso.

Elenco: Matthew Goode, Teresa Palmer, Valarie Pettiford, Alex Kingston, Owen Teale, Gregg Chillin, Trevor Eve, Aisling Loftus.

Temporada 2 – 10 episódios

Poldark – Herói De Guerra – Série

Ano de produção: 2015 – 2019

Sinopse: Após três anos de guerra, Ross Poldark retorna a sua cidade para cuidar dos negócios da família, mas se depara com uma nova realidade. Baseado nos romances de Wiston Graham.

Elenco: Aidan Turner, Eleanor Tomlinson, Jack Farthing, Beatie Edney, Tristan Sturrock, Luke Norris, Heida Reed, Gabriella Wilde.

Temporada 1 a 5 – 43 episódios

Lançamentos de maio para assinantes de Globoplay + canais ao vivo

Se Sobreviver, Case – Temporada 2

Quatro casais de namorados passam pelo teste mais extremo de relacionamento que você já viu: isolados no meio da Mata Atlântica, com itens básicos e completamente nus. No fim, decidem se casam ou não.

Exibição diária, às 00h, ao vivo no Multishow

O Viva reexibe a primeira temporada do Big Brother Brasil que teve como vencedor Kleber Bambam, além de outros personagens icônicos.

Exibição diária, às 19h30, ao vivo no VIVA

Max, Flor e Zeca, o novo detetive da capa verde, vão se deparar com mistérios envolvendo um calor descontrolado trazido por Amnaranta, a bruxa caliente. Rúbia, mãe de Berenice, descobre que está grávida e se muda para o prédio para aguardar o nascimento de sua filha. Berenice, que está na bruxolescência, acaba ficando com ciúmes da irmãzinha que ainda nem nasceu. Os sentimentos ruins de Berê abrem espaço para Amaranta, uma bruxa de Vulcânion que chega disfarçada de enfermeira disposta a roubar a primeira lágrima da bebê bruxa para que possa transformar o seu marido-carvão em bruxo novamente.

Novos episódios todas Segundas a Sextas, às 19h, ao vivo no Gloob

A série com Ingrid Guimarães faz uma investigação bem humorada sobre o maior desafio da maternidade: como ser mãe e ter uma vida profissional? Ao mesmo tempo! Ingrid conversa com diversas mães e acompanha de perto suas rotinas e – a cada episódio – se aprofunda em um tema.

Novos episódios toda Quinta, às 22h30, ao vivo no GNT