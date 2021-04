Projeto Bolsa do Povo é lançado com valor de R$500; veja como receber

Foi aprovado o projeto Bolsa do Povo. O programa é uma espécie de auxílio com valores que podem chegar até a R$ 500. A aprovação acabou repercutindo muito.

O projeto em questão recebeu a aprovação com uma certa folga. De acordo com informações oficiais da própria Assembleia Legislativa, órgão que aprovou o benefício, o placar final da votação foi de 65 parlamentares favoráveis ao projeto e apenas seis contrários ao texto do Governo do Estado.

De acordo com o projeto, a ideia é aumentar e unificar os programas sociais existentes em um nível estadual. Segundo o texto, os programas Ação Jovem e Renda Cidadã subiriam de valor. Eles iriam passar de R$ 80 para R$ 100 para todos os casos.

Além disso, o Governo pretende contratar cerca de 20 mil pais e mães para que eles possam realizar trabalhos no retorno escolar no estado. A ideia é portanto que essas pessoas possam ajudar nesse processo. De acordo com o Governo eles ganhariam R$ 500 por quatro horas de trabalho diário.

Há algumas críticas sobre esse ponto. Algumas pessoas dizem que o Governo está contratando uma espécie de mão de obra barata. No entanto, o fato é que o texto não encontrou muita resistência nem da oposição local. Ao todo, a gestão Dória planeja atender cerca de 500 mil pessoas com esse projeto.

Dória x Bolsonaro

A aprovação desse projeto em São Paulo acontece no exato momento em que o Governo do Presidente Jair Bolsonaro está pagando um Auxílio Emergencial de nível federal. Há quem diga que esse vai ser mais um ponto de embate entre os dois políticos agora.

O Governador de São Paulo, João Dória apoiou Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018. Aliás, os dois participaram até de programas de TV juntos. Nas redes sociais, a equipe de campanha de Dória viralizou o termo “Bolsodória” para indicar uma união entre os dois.

No entanto, essa parceria chegou ao fim durante a pandemia do novo coronavírus. Os dois quadros políticos acabaram assumindo posturas completamente divergentes durante a luta contra a Covid-19. A partir de então, os dois se tornaram rivais nas política.

Auxílio do Governo Federal

No caso do Auxílio do Governo Federal, os pagamentos do programa começaram ainda no último dia 6 de abril. De lá para cá, o Palácio do Planalto concluiu os pagamentos da primeira parcela para todos os grupos que possuem o direito de receber o benefício.

De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, que é a pasta que responde pelo Auxílio, são quatro pagamentos de valores que variam entre R$ 150 e R$ 375. No caso dos informais, no entanto, a maioria das pessoas está mesmo recebendo esse valor menor.

Assim como no caso do Auxílio de São Paulo, também existem críticas sobre os valores desse programa do Governo Federal. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que não dá para aumentar esses valores por uma questão de respeito com as contas públicas da União.