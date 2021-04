Projota diz que Fiuk será o eliminado, mas brother não está no paredão

Projota, aparentemente, não tem acompanhado tanto o Big Brother Brasil 21 depois que deixou a casa. Ao participar do programa ‘Mais Você’, de Ana Maria Braga, o cantor se atrapalhou em relação aos participantes que estão no paredão. Ele opinou que Fiuk seria eliminado nesta quinta (29), mas o filho de Fábio Jr não está na berlinda.

Na ocasião, Ana Maria preferiu não corrigir o ex-brother e a conversa seguiu. Mais tarde, Projota comentou o momento no Instagram. “”Gente, o que foi eu errando o paredão? Meu Deus do céu, que vergonha! E a Ana foi um amor, vocês viram que ela não quis me corrigir, né? Meu Deus do céu”, disse o rapper, dando risadas.