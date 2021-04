Promessa de greve na Caixa Econômica preocupa Governo Federal

Parte dos funcionários da Caixa Econômica Federal está planejando uma greve de 24 horas nesta terça-feira (27). De acordo com informações do Sindicato dos Bancários do estado essa paralisação deve durar o dia inteiro e voltar apenas na quarta-feira (28).

Segundo informações do Sindicato, esses funcionários irão fazer essa parada por uma série de motivos. O primeiro deles é a “falta de qualidade no trabalho”. Vários empregados estão dizendo que as condições do ambiente da Caixa não são os mais favoráveis, sobretudo agora nos pagamentos do Auxílio Emergencial.

Além disso, eles estão pedindo também por uma vacinação de todos os funcionários que estão na linha de frente do atendimento das pessoas durante os pagamentos do Auxílio. Como se sabe, essas pessoas estão em contato constante com beneficiários e estão portanto expostas ao perigo do coronavírus.

Ainda de acordo com o Sindicato a ideia é fechar as agências nas cidades de São Paulo, Osasco e região. Eles também estão afirmando que os empregados que estão em home office também irão parar as atividades em protesto pelos motivos.

Por enquanto, tudo isso ainda é apenas uma promessa do Sindicato. Isso quer dizer que não dá para saber ainda qual vai ser o tamanho da adesão dos trabalhadores nesse protesto. Seja como for, o Governo Federal admite que há uma chance de que as agências fiquem fechadas nesta terça (27).

E o Auxílio?

Esta terça-feira (27) é justamente o dia em que a primeira parcela do Auxílio Emergencial vai sair para alguns beneficiários do Bolsa Família. De acordo com o calendário de pagamentos da próprio Caixa, a data vai marcar a vez das pessoas que possuem o final do Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 7.

Ao contrário dos informais, que precisam esperar para sacar o dinheiro, os beneficiários do Bolsa Família podem receber o montante assim que o Governo libera a quantia. Neste caso, aliás, eles recebem o valor através do cartão do cidadão.

Caso as agências da Caixa esteja fechadas, essas pessoas irão poder tirar esse dinheiro em caixas eletrônicos da própria Caixa ou mesmo nas casas lotéricas. No entanto, se mesmo assim esses beneficiários não conseguirem tirar o dinheiro, eles irão poder fazer isso na quarta-feira (28), quando os trabalhadores da Caixa pretendem voltar.

Impressões sobre a greve

O diretor do Sindicato dos Bancários, Dionísio Reis, disse em entrevista que o objetivo do sindicato não é causar qualquer tipo de problema para quem quer receber o Auxílio Emergencial. “O sindicato pede desculpas pelo transtorno, mas é melhor paralisar o serviço por 24 horas para evitar o fechamento de agências no futuro”, disse ele.

A direção da Caixa diz que respeita qualquer protesto. Disse ainda que está em contato com os trabalhadores. No entanto, eles não deram muitas respostas para as críticas dos trabalhadores. Sobre o recebimento do Auxílio, eles disseram que as pessoas podem mexer o dinheiro da primeira parcela pelo aplicativo Caixa Tem.

O Governo começou os pagamentos desse programa no último dia 6 de abril. De lá para cá, várias pessoas receberam a primeira parcela do benefício. A ideia do Planalto é pagar quatro parcelas. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 375. Apesar das críticas, o Governo diz que não vai mudar essas quantias.