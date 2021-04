Promessa do Corinthians completa três meses de cirurgia: “Cada dia melhor”

Uma das principais promessas das categorias de base do Corinthians, o lateral-direito Daniel Marcos completa, nesta terça-feira, exatos três meses da operação realizada no ligamento cruzado anterior do joelho direito. E o jogador segue evoluindo bem.

Além de já realizar diversos exercícios dentro e fora da piscina, o atleta de 19 anos também iniciou trabalhos leves com bola em cima do colchão e da cama elástica, sob a supervisão dos profissionais do departamento de fisioterapia do clube.

”Infelizmente, aconteceu a lesão e eu tentei não lamentar. Desde o primeiro momento, coloquei na cabeça que iria focar ao máximo pra realizar os exercícios da melhor maneira possível. E já passaram três meses de muito trabalho, suor e dedicação. A situação é complicada porque nenhum atleta quer passar por isso, mas estou animado, motivado e me sentindo cada dia melhor. Na última semana, comecei a fazer trabalhos leves com bola e venho evoluindo. Também passei em consulta com o doutor Joaquim Grava e está tudo caminhando bem”, afirmou Daniel.



(Foto: Divulgação)

”A estrutura do Corinthians é uma das melhores do mundo. Tenho procurado seguir as orientações dos profissionais do clube, que estão me dando todo o suporte necessário. Procuro não ficar pensando em quando vou jogar novamente, mas, a cada dia que passa, me sinto mais forte. É uma contagem regressiva e logo estarei de volta”, completou.

Daniel Marcos se lesionou no dia 29 de dezembro de 2020, durante a partida contra o Grêmio, válida pelo Brasileirão Sub-20. O lateral chegou ao Corinthians em 2018 para integrar o time sub-17, mas, rapidamente, chamou a atenção e foi promovido para a categoria de cima.

O defensor fez parte do elenco que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019 e 2020, e também teve a oportunidade de disputar dois amistosos pelo time profissional, contra Vila Nova-GO e Londrina, durante a parada para a Copa América de 2019.

Além disso, foi convocado três vezes para treinos da Seleção Brasileira sub-18 e sub-20. Em 2019, durante a preparação do time canarinho para a disputa da Copa América, o jovem participou de algumas atividades da equipe comandada por Tite, que seria campeã do torneio.

Com contrato recém-renovado com o Corinthians até o fim de 2024, Daniel Marcos deve estar novamente à disposição para atuar a partir do segundo semestre.