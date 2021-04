Prós e contras da energia geotérmica

Como uma alternativa relativamente limpa e sustentável às fontes tradicionais de energia, a energia geotérmica desempenha um papel importante na obtenção de independência de recursos não renováveis como carvão e petróleo.

A energia geotérmica não é apenas incrivelmente abundante, mas também extremamente econômica quando comparada a outras formas populares de energia renovável.

Como com outras energias, no entanto, existem algumas desvantagens que devem ser tratadas no setor de energia geotérmica – como o potencial de poluição do ar e das águas subterrâneas.

Ainda assim, ao equilibrar os prós e os contras da energia geotérmica, é evidente que ela fornece uma fonte de energia atraente, acessível e confiável.

O que é energia geotérmica?

Tirando sua energia do núcleo da Terra, a energia geotérmica é gerada quando a água quente é bombeada para a superfície, convertida em vapor e usada para girar uma turbina acima do solo.

O movimento da turbina cria energia mecânica que é então convertida em eletricidade por meio de um gerador.

A energia geotérmica também pode ser obtida diretamente do vapor subterrâneo ou usando bombas de calor geotérmicas, que usam o calor da Terra para aquecer e resfriar as casas.

Vantagens da energia geotérmica

Como uma fonte de energia relativamente limpa e renovável, a energia geotérmica tem uma série de vantagens sobre os combustíveis tradicionais, como petróleo, gás e carvão. É mais limpo do que as fontes tradicionais de energia.

A extração de energia geotérmica não requer a queima de nenhum combustível fóssil como petróleo, gás ou carvão.

Por causa disso, a extração de energia geotérmica produz apenas um sexto do dióxido de carbono produzido por uma usina de gás natural que é considerada relativamente limpa.

Além do mais, a energia geotérmica produz pouco ou nenhum gás contendo enxofre ou óxido nitroso.

A energia geotérmica é renovável e sustentável

Além de produzir uma forma de energia mais limpa do que outras alternativas, a energia geotérmica também é mais renovável e, portanto, mais sustentável.

A força por trás da energia geotérmica vem do calor do núcleo da Terra, tornando-a não apenas renovável, mas praticamente ilimitada.

A energia geotérmica retirada de reservatórios de água quente também é considerada sustentável porque a água pode ser reinjetada, reaquecida e reutilizada.

Além do mais, o acesso a esses recursos continuará a se expandir com o desenvolvimento da tecnologia do sistema geotérmico aprimorado (EGS) – uma estratégia que envolve a injeção de água em rochas profundas para reabrir fraturas e aumentar o fluxo de água quente e vapor nos poços de extração.

A energia é abundante

A energia geotérmica proveniente do núcleo da Terra pode ser acessada em praticamente qualquer lugar, o que a torna incrivelmente abundante.

Os reservatórios geotérmicos dentro de uma ou duas milhas da superfície da Terra podem ser acessados por meio de perfuração e, uma vez explorados, estão disponíveis o dia todo, todos os dias.

Isso contrasta com outras formas de energia renovável, como a eólica e a solar, que só podem ser capturadas em circunstâncias ideais.

Requer apenas uma pequena pegada de terra

Em comparação com outras opções de energia alternativa, como solar e eólica, as usinas geotérmicas requerem uma quantidade líquida relativamente pequena de terra para produzir a mesma quantidade de eletricidade.

Em média, uma usina geotérmica requer apenas cerca de 7 milhas quadradas de superfície por terawatt hora (TWh) de eletricidade.

Para produzir a mesma produção, uma usina solar requer entre 10 e 24 milhas quadradas, e um parque eólico precisa de 28 milhas quadradas.

A energia geotérmica é econômica

Por causa de sua abundância e sustentabilidade, a energia geotérmica também é uma alternativa econômica para opções mais destrutivas do ponto de vista ambiental.

A eletricidade gerada no The Geysers, por exemplo, é vendida por US $ 0,03 a US $ 0,035 por kWh.

Por outro lado, de acordo com um estudo de 2015, o custo médio da energia das usinas a carvão é de $ 0,04 por kWh; e a economia é ainda maior quando comparada com outras energias renováveis, como solar e eólica, que normalmente custam cerca de US $ 0,24 por kWh e US $ 0,07 por kWh, respectivamente.