Prova do Líder BBB21 dura oito horas de resistência; acompanhe quem continua · .

A Prova do Líder do BBB21 nesta semana é de resistência e envolve uma maratona de dança, com atenção e agilidade. A atividade começou durante o programa ao vivo na Globo, às 23h43 de quinta (1º), e já dura mais de oito horas. Até o momento, sete participantes continuam na disputa: Thaís Braz, Juliette Freire, Rodolffo Matthaus, João Luiz Pedrosa, Gilberto Nogueira, Viih Tube e Arthur Picoli.

O primeiro competidor eliminado foi Fiuk, que deixou a atividade às 2h da manhã. Ele se sentou para descansar durante a competição, o que é proibido, e por isso teve de deixar a prova.

Caio Afiune foi o segundo a sair da maratona de dança, cerca de dez minutos após Fiuk. Ele não se sentia mais disposto a continuar dançando e montando o quebra-cabeça.

A terceira eliminada foi Camilla de Lucas, que desistiu após passar pouco mais de três horas na pista de dança. A influenciadora também se sentiu cansada demais. Pocah foi a quarta a sair da prova, às 6h15. Ela foi eliminada após não conseguir montar o quebra-cabeça corretamente no tempo estipulado.

Thaís Braz foi a quinta participante a deixar a prova. A dentista foi vencida pelo cansaço e desistiu por volta das 7h30.

A liderança é disputada em uma dinâmica que simula uma maratona de dança. “Enquanto a música estiver tocando, você deverá permanecer o tempo todo dançando na pista. Sempre que ela parar, você deverá encontrar as peças corretas do jeans exibido no telão, vestir seu manequim e apertar o botão antes que o tempo termine”, instruiu a direção de prova do BBB21.

De acordo com Tiago Leifert, o participante pode ser eliminado se errar na montagem das peças, não conseguir cumprir a tarefa dentro do tempo ou se não estiver dançando em pé enquanto a música toca.

Não houve vetos, então os 11 confinados entraram na disputa. O limite de tempo para a Prova do Líder é o início do programa de sexta-feira (2). Caso a atividade chegue perto das 24 horas de duração, a direção fará uma rodada de fogo ao vivo para definir o vencedor.

Ainda na edição que vai ao ar hoje, o novo soberano será coroado e definirá quem vai para a Xepa e quem vai para o VIP. O anjo da semana será conhecido apenas no sábado (3).

No paredão desta semana, quatro pessoas serão indicadas: a primeira será votada pelo líder; depois, todos vão para o confessionário com um voto secreto. O mais votado pela casa inicia a votação aberta na sala e aponta quem será o próximo. O terceiro brother indicado terá direito a um contragolpe e puxará o quarto nome. Os emparedados, então, disputarão a Prova Bate e Volta, com exceção do indicado pelo líder.

