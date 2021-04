provas adiadas mais uma vez

As provas do concurso São José do Vale do Rio Preto (RJ) foram adiadas mais uma vez. Segundo comunicado, decisão foi tomada por conta do agravamento da situação de emergência de saúde pública.

Comunicado foi divulgado na banca organizadora INCP e explica que provas tiveram que ser adiadas novamente por conta do agravamento da situação sanitária por conta da pandemia de Covid-19.

Esta é a segunda vez que as provas foram remarcadas. Inicialmente, avaliações iriam ser realizadas no dia 21 de março. Depois, foram remarcadas para o dia 25 de abril. Agora, provas estão previstas para o seguinte dia:

25 de julho: nível médio, exceto para cargos de Professor E séries iniciais, e nível superior e fundamental completo

nível médio, exceto para cargos de Professor E séries iniciais, e nível superior e fundamental completo 1º de agosto: nível fundamental incompleto e para Professor “E” série inicial

Interessados irão realizar provas de 30, 40 e 50 questões, para cargos de nível fundamental, médio e superior. Entre os conteúdos cobrados, há matérias de:

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Pedagógicos

Conhecimentos Específicos

O concurso São José do Vale do Rio Preto (RJ) foi divulgado em dezembro de 2020 com a oferta de 77 vagas imediatas para diversos cargos e níveis de escolaridade. Aprovados vão atuar com remunerações que vão de R$ 941,15 até R$ 10.467,44.

Resumo concurso São José do Vale do Rio Preto (RJ)

