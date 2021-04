provas foram remarcadas, por volta de 2,7 mil inscritos

As provas para o concurso UFTM, que conta com quase 3 mil inscritos, foram remarcadas para o segundo semestre. Anteriormente, provas iriam ocorrer neste domingo, dia 11 de abril. Agora, avalições serão realizadas no dia 1 ou 8 de agosto, conforme o cargo.

De acordo com dados da universidade, ao todo, inscreveram-se no certame 2.769 candidatos. Confira abaixo as mudanças de algumas datas importantes para a seleção:

PARA TODOS CARGOS (exceto Técnico em Assuntos Educacionais)

01/08/2021 : Data de aplicação da prova objetiva

: Data de aplicação da prova objetiva 02/08/2021 após as 16h : Divulgação do gabarito da prova objetiva

: Divulgação do gabarito da prova objetiva 03 e 04/08/2021 : Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva

: Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva 20/08/2021 após as 18h : Convocação para a prova de títulos e convocação dos candidatos deficientes que concorrem à reserva de vagas

: Convocação para a prova de títulos e convocação dos candidatos deficientes que concorrem à reserva de vagas 09/09/2021: Divulgação do resultado final e da análise dos recursos

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

08/08/2021 : Data de aplicação da prova objetiva

: Data de aplicação da prova objetiva 09/08/2021 após as 16h : Divulgação do gabarito da prova objetiva

: Divulgação do gabarito da prova objetiva 10 e 11/08/2021 : Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva

: Prazo para recurso referente gabarito da prova objetiva 27/08/2021 após as 18h : Convocação para a prova de títulos e convocação dos candidatos deficientes que concorrem à reserva de vagas

: Convocação para a prova de títulos e convocação dos candidatos deficientes que concorrem à reserva de vagas 17/09/2021: Divulgação do resultado final e da análise dos recursos

Comunicado novas datas concurso UFTM

Resumo concurso UFTM

Situação : provas remarcadas

: provas remarcadas Vagas : 18

: 18 Cargos : Técnico-Administrativo

: Técnico-Administrativo Escolaridade : médio/técnico e superior

: médio/técnico e superior Salário : R$ 2.904,96 até R$ 4.636,66

: R$ 2.904,96 até R$ 4.636,66 Inscrições : ENCERRADAS

: ENCERRADAS Provas objetivas: 1 e 8 de agosto

Panorama do concurso público

Candidatos ao concurso UFTM vão passar por provas objetivas constituídas por 40 a 50 questões que podem cobrar matérias como Conhecimentos Gerais (Português, Legislação e Noções de Informática) e Conhecimentos Específicos. Para aprovação, é necessário acertar no mínimo 60% dos pontos.

O edital do concurso UFTM foi publicado em 2020 com a oferta de 18 vagas para Técnico-Administrativo. Requisitos são de nível médio/técnico e superior, com salários iniciais que podem chegar a R$ 4 mil.

Os cargos ofertados e as vagas disponíveis foram as seguintes:

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/AREA: FÍSICA – 1 vaga

ASSISTENTE SOCIAL – 1 vaga

ENFERMEIRO DO TRABALHO – 1 vaga

MÉDICO/ÁREA: MEDICINA DO TRABALHO – 1 vaga

MÉDICO/ÁREA: PATOLOGIA – 2 vagas

MÉDICO/ÁREA: PEDIATRIA(PRECEPTORIA) – 3 vagas

PRODUTOR CULTURAL – 1 vaga

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS – 6 vagas

TECNÓLOGO FORMAÇÃO: MUSEOLOGIA – 1 vaga

TECNÓLOGO FORMAÇÃO: TERAPIA OCUPACIONAL – 1 vaga

