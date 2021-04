provas são adiadas para junho; 5 vagas e 26 CR

O concurso CREMERJ (Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro) teve provas adiadas para o dia 20 de junho deste ano. Com edital publicado em dezembro do ano passado, as provas estavam inicialmente marcadas para o dia 18 de abril, mas devido ao momento delicado de pandemia, a entidade resolveu pelo adiamento.

Dentre as vagas oferecidas, estão cinco (5) para provimento imediato, sendo três (3) assistente jurídico e duas (2) para técnico em contabilidade. As demais 26 são para cadastro de reservas nos mesmos cargos. As duas funções exigem nível médio de escolaridade.

O concurso CREMERJ é organizado pela banca IDIB e os candidatos podem colher mais informações sobre o adiamento e mais, através do telefone 0800 885 0000. Vale lembrar que o órgão está pagando a remuneração mensal no valor de R$ 2.889,00.

Concurso CREMERJ: panorama

Os candidatos a uma das vagas no concurso CREMERJ passarão por apenas uma etapa, de provas objetivas, contendo 40 questões das disciplinas de português (20), informática (5), raciocínio lógico (5), conhecimentos específicos (10). Veja abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.



NOÇÕES DE INFORMÁTICA Concurso CREMERJ: Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 10. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). Configuração de impressoras. Noções básicas de internet e uso de navegadores. Noções básicas de correio eletrônico e envio de e-mails.



RACIOCÍNIO LÓGICO Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. Lógica matemática qualitativa, sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares. Calendários. Numeração. Razões especiais. Análise combinatória e probabilidade. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: As relações de pertinência; Inclusão e igualdade; Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.



Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.

Resumo

Banca : IDB

: IDB Vagas : 5 vagas

: 5 vagas Salários : R$ 2.889,00

: R$ 2.889,00 Escolaridade : níveis médio e técnico

: níveis médio e técnico Inscrições : encerradas

: encerradas Provas : 20 de junho

: 20 de junho Veja o edital completo aqui

Agora as notícias mais quentes do mundo dos concursos também podem ser acompanhadas no instagram do Direção News. Basta clicar aqui e acompanhar nossas atualizações diariamente! CLIQUE AQUI E SIGA AGORA MESMO!