Provocação ao Vasco? Gabigol manda ‘recado subliminar’ nas redes sociais após eliminação do rival no Carioca

Nesta terça-feira (20) o Flamengo enfim estreia na fase de grupos da Conmebol Libertadores 2021 e terá como primeiro adversário o Vélez Sarsfield, na Argentina, pelo grupo G. A partida terá transmissão ao vivo do FOX Sports a partir das 21h15.

E antes de entrar em campo pelo Rubro-Negro, o camisa 9 do time Gabriel Barbosa, o Gabigol, voltou a provocar o arquirrival, Vasco, nas redes sociais. Em sua conta oficial no Twitter, o atacante lembrou a provocação que fez ao Cruz-Maltino no clássico da última quinta-feira (15), no Maracanã, durante a derrota por 3 a 1 pelo Campeonato Carioca.

Na ocasião, ainda em campo, o jogador de 24 anos ouviu provocações de alguns membros do Vasco que estavam na arquibancada do Maracanã. Como resposta, Gabigol levantou dois dedos da mão, em menção ao fato do Cruz-Maltino disputar a Série B, após novo rebaixamento no último Campeonato Brasileiro. E nesta segunda, ele fez o mesmo, e inclusive respondeu uma torcedora que identificou a sua referência na publicação com risadas. (Veja abaixo).

Um dia após eliminação do Vasco no Carioca, Gabigol soltou essa! Será que provocou? 🤔👀 pic.twitter.com/RttdSbaiem — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) April 19, 2021

Apesar da derrota no clássico da última semana, o Flamengo empatou em 2 a 2 com a Portuguesa-RJ, no sábado passado (17), e garantiu vaga antecipada nas semifinais do estadual. O Vasco, por sua vez, empatou com o Boavista pelo mesmo placar, neste último domingo (18), e disse adeus às chances de classificação.

Na Libertadores, além do Vélez, o Rubro-Negro ainda terá pela frente no grupo G LDU e Unión La Calera, do Chile. O primeiro confronto do clube carioca em casa na competição continental será na segunda rodada, contra os chilenos, no dia 27 de maio, no Maracanã.