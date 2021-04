Provocou? Atacante do Defensa dorme com a taça, e zagueiro diz: ‘É o Felipe M…?’

O Defensa y Justicia viveu mais uma noite dos sonhos em sua história na última quarta-feira (14) quando venceu o Palmeiras nos pênaltis e conquistou a Recopa Sul-Americana.

O título foi tão importante para o clube que alguns jogadores não queriam largar o troféu. Foi o caso de Francisco Pizzini, que publicou uma foto deitado abraçado a esse em sua cama.

Acontece que algumas pessoas se lembraram da foto publicada por Felipe Melo depois da conquista da Conmebol Libertadores no final de janeiro, também com o troféu em sua cama. Um deles foi Nahuel Gallardo, companheiro de Pizzini.

“É o Felipe M…?”, comentou na postagem o filho do técnico do River Plate Marcelo Gallardo, escondendo o sobrenome do rival palmeirense.

Dentro de campo, o time argentino conseguiu devolver o placar por 2 a 1 dentro do Mané Garrincha e levou a decisão para a disputa por penalidades. Na prorrogação, Gustavo Gómez perdeu uma penalidade que poderia ter mudado destino da final.

Nas penalidades, Luiz Adriano e Weverton desperdiçaram suas cobranças e o Defensa se sagrou campeão. Foi a segunda disputa de pênaltis perdida pela equipe na semana, depois de ter sido derrotado para o Flamengo na Supercopa do Brasil.