“Próxima meta”: Aloisio ‘Boi Bandido’ projeta seu seguinte passo, a volta ao Tricolor; crise no futebol chinês pode facilitar retorno

Aloisio, o Boi Bandido, teve uma passagem marcante no São Paulo. Criticado inúmeras vezes no Tricolor por seu desempenho inconstante, mas também adorado por gols importantes, o jogador também se caracterizou pelas comemorações ‘malucas’ após encontrar o caminho das redes.









Nesta sexta-feira(2) a torcida do Soberano se surpreendeu ao ver a projeção do atacante para o seguimento de sua carreira. No momento, o atacante atua no Guangzhou Evergrande, da China. A revelação do jogador veio em uma resposta a um seguidor seu no Instagram. Com 32 anos, Aloisio afirmou que tem como próxima meta retornar ao São Paulo, clube que defendeu em 2013 e de onde saiu para o futebol asiático. A informação é do portal Esporte News Mundo.

Em apenas um ano, Aloisio conquistou a torcida Tricolor. Sua entrega ao time o fez se destacar em um elenco recheado de jogadores considerados de maior potencial, como Jadson e Ganso, por exemplo. Na rápida passagem de um ano, empatou na artilharia do time ao lado de Luís Fabiano, um ícone do Mais Querido. O Boi Bandido atuou em 66 jogos pelo Soberano, a identificação chegou ao ponto de o clube promover uma camisa comemorativa em sua homenagem.

Imagem: Reprodução/ torcedortricoloroficial



A passagem do jogador na China tem contornos de destaque, por lá deixou de ser o “Boi Bandido” e ganhou nome chinês: “Luo Guofu”. Em 2020 foi naturalizado no país e conseguiu o mérito de ser o terceiro estrangeiro a ser chamado para a seleção nacional da China.

Entretanto, a saída de Aloisio da China é um fato possível. Atualmente, o futebol chinês enfrenta uma forte crise financeira. A primeira desde que o país viu fortes investimentos em tal esporte. No último ano, 16 clubes das três principais divisões entraram em colapso, inclusive, abandonando torneios por questões monetárias. O fato deve impelir jogadores a buscarem novos horizontes, se depender do “Boi Bandido”, seu destino tem um alvo certeiro: O Tricolor do Morumbi.