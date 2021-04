Próximo avão do presidente dos EUA pode ser um jato supersônico

O antigo Boeing 747 utilizado como avião do presidente dos Estados Unidos atualmente pode ser trocado por um jato supersônico em breve. Há três projetos disputando a preferência do governo americano e um deles teve novos detalhes revelados na sexta-feira (2) pela CNN.

Fabricado pela startup Exosonic, o modelo que concorre para se tornar o novo Air Force One pode voar a Mach 1,8 ou 2.222 km/h, indo de Nova York a Los Angeles em três horas, metade do tempo gasto em uma aeronave convencional.

Interior do jato.Fonte: CNN/Reprodução

Para não perturbar as pessoas com o estrondo ao superar a barreira do som, a companhia modificou o desenho do avião. E graças a essas técnicas de “suavização de lança”, o barulho gerado não causará nenhum incômodo, segundo a fabricante.

Uma das suítes.Fonte: CNN/Reprodução

Outra alteração feita pela Exosonic no conceito do jato, que tem 9.260 km de autonomia e usa combustível sustentável, foi a redução da capacidade de passageiros, passando de 70 para 31 pessoas, todos viajando confortavelmente.

Luxo e tecnologia

O Força Aérea 1 criado pela startup traz duas suítes privativas. A primeira funciona como sala de reuniões para três pessoas, com sistema de videoconferência e assentos giratórios de couro com conchas de madeira. Já a segunda, para oito viajantes, tem assentos retos e altura de mesa ajustável.

Suíte.Fonte: CNN/Reprodução

Há ainda a cabine principal, que tem 20 assentos na classe executiva na configuração 2-2, dois lavabos, duas cozinhas e um amplo espaço livre disponível. Nesta área, os encostos dos bancos podem ser usados para acomodar dispositivos eletrônicos pessoais.

Conforto e luxo estão presentes.Fonte: CNN/Reprodução

A aeronave deve estar pronta para voar em meados da próxima década, conforme a publicação. Mas ela precisará superar dois concorrentes de peso, um avião desenvolvido pela Overture, que chega a 2.695 km/h de velocidade, e outro da Hermeus Corporation, com 6.125 km/h de velocidade máxima (Mach 5).