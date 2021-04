PS5 recebe update para melhorar performance do sistema

A Sony disponibilizou esta semana uma nova atualização para o PS5, mas ela não está aqui para trazer grandes novidades aos donos do console. Em vez disso, o update para a versão 21.01-03.10.00 foca somente em melhorar a performance do sistema, o que por si só já é algo ótimo.

Até as notas de patch que costumam oferecer detalhes mais interessantes ficaram bem simples desta vez, já que realmente só relatam esse único aprimoramento. Vale lembrar que esse é o segundo update do console no mês de abril, sendo que o primeiro foi bem mais substancial.

Para quem não sabe, a atualização anterior trouxe a possibilidade de copiar jogos do SSD interno para colocá-los em um SSD externo, algo que era muito requisitado pelos usuários da plataforma. Fora isso, a Sony também resolveu o problema do leitor de discos barulhento que perturbava muitas pessoas desde o lançamento do PS5.

Se quiser aproveitar ainda mais essas melhorias no console, não esqueça ainda de conferir o evento State of Play, no qual a empresa japonesa mostrará as próximas novidades do sistema. Basta acessar o canal oficial do PlayStation na Twitch ou no YouTube em 29 de abril às 18h do horário de Brasília. Serão 30 minutos mostrando detalhes de jogos novos e outros previamente anunciados.

E você, acha que a Sony está fazendo um bom trabalho com o lançamento do PS5? Comente abaixo!