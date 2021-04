PSG faz proposta a Messi e oferece dois anos de contrato ao jogador

O interesse do Paris Saint-Germain em Lionel Messi pode se concretizar em transferência em breve. De acordo com informações do jornalista Marcelo Bechler, da “TNT Sports”, o clube francês fez a primeira proposta ao jogador do Barcelona.

+ Veja a tabela da La Liga

Segundo o repórter, o time da Cidade Luz ofereceu um contrato de dois anos, com opção de renovação por mais uma temporada. Além disso, os valores, de acordo com Bechler, seriam “insuperáveis”. A poucos meses do fim do vínculo com o Barça, o camisa 10 já pode assinar um pré-contrato com qualquer time.

O Barcelona tem a intenção de renovar o contrato de Messi, como o próprio presidente Joan Laporta afirmou, mas uma conversa ainda não aconteceu. Em grave crise financeira, a equipe catalã não possui garantias no momento de quanto pode oferecer ao jogador.

+ Messi na lista: veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa



Questionado sobre o futuro, o entorno de Messi disse que o único desejo do atleta é “concentrar-se nos seis jogos restantes do Campeonato Espanhol”. O Barcelona, atualmente, é o terceiro colocado da La Liga, com 71 pontos, mas com um jogo a menos que o líder Atlético de Madrid, que tem 73 pontos.