PSG renova contrato do goleiro Keylor Navas até 2024

O Paris Saint-Germain anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do goleiro Keylor Navas até 30 de junho de 2024.

Aos 34 anos, o atleta da seleção da Costa Rica tinha vínculo originalmente até junho de 2023, mas ganhou mais uma temporada na equipe francesa.

“Após chegar ao PSG, em setembro de 2019, Navas rapidamente se impôs como um dos melhores goleiros da história do PSG”, elogiou a equipe, em seu site oficial.

“Suas performances contribuíram de forma notável para a grande fase competitiva do PSG na Champions nas últimas temporadas”, completou.

Navas tem 72 jogos oficiais pelo Paris, sendo que não sofreu gol em 34 delas.

Ao todo, ele soma quatro títulos pelo clube: um Francês, uma Copa da França, uma Copa da Liga Francesa e uma Supercopa da França, todos em 2020.

