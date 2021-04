PSG tem ‘atacante dos sonhos’ na mira enquanto Neymar e Mbappé vivem indefinição, diz jornal

No Paris Saint-Germain o cenário é de indefinição quanto a renovação dos contratos de Neymar e Kylian Mbappé, principais astros do time. Em meio à situação, o clube francês segue atento ao mercado em busca de alguns nomes que poderiam reforçar o seu elenco em caso de uma possível perda. E o principal deles é Ousmane Dembélé, do Barcelona.

Segundo informações do jornal espanhol “Mundo Deportivo“, o jogador de 23 anos seria o “atacante dos sonhos” do PSG para repor uma possível saída de Neymar ou Mbappé. Dembélé tem contrato com o Barça até junho de 2022 e, por enquanto, a renovação do seu vínculo sequer é discutida.

Disputando a sua quarta temporada com a camisa do clube catalão, o atacante é visto como uma possibilidade de mercado. Com as finanças cada vez mais comprometidas por conta da crise financeira gerada pela pandemia de COVID-19, o Barça pode se fazer valer do alto valor de mercado de Dembélé para fazer algum dinheiro.

Em relação às renovações de Neymar e Mbappé, por enquanto a do craque brasileiro parece a mais próxima de um final feliz. De acordo com a imprensa francesa, o camisa 10 está próximo de renovar o vínculo com o PSG até 2026.

Já Mbappé, ainda tem situação indefinida, já que existe o interesse do Real Madrid em contratá-lo. O clube espanhol, por sua vez, sempre foi um sonho na carreira do atacante de 22 anos.

Por último, o “Mundo Deportivo” ainda afirmou que, no caso de Neymar, mesmo com a situação bem encaminhada, o clube parisiense ainda assim avalia a chegada de Dembélé, que pode ser contratado mesmo após um desfecho positivo entre diretoria do PSG e o brasoleiro.

Contratado junto ao Borussia Dortmund em 2017, após a venda de Neymar para o PSG, Dembélé tem 37 jogos disputados na atual temporada e 10 gols anotados.