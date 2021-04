PSG vence Bayern por 3 a 2 na Allianz Arena com assistências de Neymar e dois gols de Mbappé

Em um jogo espetacular, o PSG venceu o Bayern de Munique por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Allianz Arena, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Uefa Champions League.

O brasileiro Neymar foi decisivo para o triunfo francês, contribuindo com duas ótimas assistências, uma para Mbappé e outra para Marquinhos. Mbappé, aliás, fez um doblete e também foi importantíssimo, enquanto Choupo-Moting e Thomas Müller descontaram para os alemães, que jogaram sem o matador Lewandowski, com lesão no joelho.

Com o resultado, o time comandado por Mauricio Pochettino depende apenas de um empate para se classificar no duelo de volta, que será disputado na próxima terça-feira, no Parque dos Príncipes. Derrota por 1 a 0 ou 2 a 1 também serve para o Paris, que fez três gols fora de casa.

Os bávaros, por sua vez, precisarão buscar um triunfo por dois gols de diferença ou um triunfo por um tento, desde que o placar seja superior a 4 a 3.

Caso o Bayern consiga devolver o 3 a 2, a partida irá para a prorrogação. Permanencendo o empate, haverá pênaltis para definir quem vai à semifinal.

Em campo, a partida começou de maneira insana. Os times nem tinham ainda se ajeitado em campo e o PSG já abriu o placar.

Aos 2 minutos, Neymar carregou pelo meio e achou excelente passe para Mbappé, que bateu forte. Neuer levou um frangaço e deixou a bola entrar.

Os alemães não se abalaram tanto com o gol e partiram para cima, dominando a partida e criando chances. Keylor Navas, com boas defesas, impediu o empate.

Em suas chegadas, porém, os visitantes eram fatais, e, após mais uma assistência de Neymar, o placar foi ampliado.

Aos 28, após a zaga alvirrubra afastar, o camisa 10 deu lançamento precioso para Marquinhos, que dominou bonito e bateu na saída de Neuer.

GOLAÇO!

Logo em seguida, porém, Marquinhos sentiu dores na virilha e pediu substituição. O PSG sentiu muito sua ausência na zaga, e o Bayern conseguiu diminuir.

Aos 36 minutos, Pavard deu excelente cruzamento e Choupo-Moting testou com perfeição para anotar o 1º dos anfitriões.



Na volta do intervalo, o líder da Bundesliga partiu para o abafa em busca do empate, e não demorou muito até achar seu 2º gol.

Com 15 de bola rolando, Kimmiche levantou na área, Thomas Müller irrompeu no meio dos defensores parisienses e cabeceou bem para balançar as redes.

Mas o jogo era insano, e o Paris ficou novamente na frente pouco depois, aos 22 minutos, em um contra-ataque espetacular.

Após ser lançado por Di María, Mbappé invadiu a área, sambou para cima de Boateng e concluiu como o craque que é, no cantinho: 3 a 2.

Até os minutos finais, o Bayern buscou insistentemente um novo empate. Alaba e Müller finalizaram com muito perigo aos 40 e aos 42, mas tiraram tinta da trave.

Com isso, o PSG segurou a grande vitória até o apito final.

Mbappé abraça Neymar após marcar para o PSG sobre o Bayern Getty Images

Bayern de Munique 2 x 3 Paris Saint-Germain

GOLS: Bayern: Choupo-Moting e Thomas Müller PSG: Mbappé (2) e Marquinhos

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Pavard, Süle (Boateng), Alaba e Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka (Davies) e Thomas Müller; Sané, Coman e Choupo-Moting Técnico: Hansi Flick

PSG: Keylor Navas; Dagba, Marquinhos (Ander Herrera), Kimpembe e Diallo (Bakker); Danilo Pereira, Gueyé e Draxler; Di María (Kean), Neymar (Rafinha) e Mbappé Técnico: Mauricio Pochettino

31º e 32º gols de Mbappé em 38 jogos pelo PSG na temporada

6º e 7º gols de Mbappé em mata-mata de Champions (artilheiro isolado do PSG)

3º gol de Marquinhos em 32 jogos pelo PSG na temporada

8º gol de Marquinhos em Champions, sendo o 4º em mata-matas

Neymar deu 2 assistências para o PSG na partida

Neymar agora tem 6 assistências em 21 jogos pelo PSG na temporada

Desde 2013/14, Neymar já deu 26 assistências em jogos de Champions

6º gol de Choupo-Moting em 26 jogos pelo Bayern na temporada

O PSG finalizou 2 vezes no 1º tempo inteiro e fez 2 gols

14º gol de Thomas Müller em 38 jogos pelo Bayern na temporada

24 dos 48 gols de Thomas Müller em Champions foram em mata-matas

O Bayern terminou a partida com 31 finalizações, contra só 6 do PSG





Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, por suas ligas.

Sábado, 10/04, 10h30*, Bayern de Munique x Union Berlin, Bundesliga

Sábado, 10/04, 12h*, Strasbourg x PSG, Ligue 1

*horário de Brasília