[PSG x Bayern de Munique]: Com três bolas na trave de Neymar, confira o resumo do primeiro tempo da partida da Champions League

PSG x Bayern de Munique se enfrentam neste momento, no Parque dos Príncipes, em Paris, na França, em jogo que define um dos semifinalistas da Champions League 2020/2021. E aqui, no Bolavip Brasil, você pode acompanhar os principais lances da partida.

O início do confronto foi marcado por impedimentos entre as equipes. Mais tarde, no entanto, ambos os times tiveram boas oportunidades. Aos 26 minutos, Sané quase abriu o placar para o clube bávaro, após finalização da entrada da área.

As melhores chances dos parisienses foram com Neymar. O brasileiro não deu sorte e mandou três bolas na trave. Pouco tempo depois, os alemães largaram na frente com gol de Choupo-Moting.

PSG x Bayern de Munique: alemães precisam anotar mais um gol para conquistar a classificação na Champions League

Para avançar na competição, o Bayern ainda precisa anotar outro tento, após a vitória da equipe francesa no duelo de ida, realizado na Alemanha, por 3 a 2. Vale lembrar que, na Champions League, existe a regra do gol qualificado.