PSG x Bayern de Munique: confira as cotas para o jogo de volta da Champions League

Paris Saint-Germain x Bayern. As equipes entram em campo novamente na tarde desta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília) no Parque dos Príncipes, em Paris, na França. A partida é válida pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

PSG e Bayern de Munique jogam hoje, às 16 horas, pela Champions League – (Getty Images)



Os franceses chegam com vantagem após conquistarem a vitória no confronto de ida por 3 a 2, na Alemanha. Por esse motivo, o PSG pode até perder o jogo por um gol de diferença e ainda assim fica com a vaga para as semifinais da competição.

Já os alemães precisam vencer por dois gols de diferença para seguir para a próxima fase. Missão difícil. A equipe vencedora desta tarde enfrenta Manchester City ou Borussia Dortmund que disputam a vaga no duelo que acontece na quarta-feira (14) a partir das 16h.

PSG x Bayern de Munique: quanto pagam as casas de apostas

O duelo promete grandes emoções e muitas oportunidades para lucrar. Segundo o site Betfair, o PSG rende odds de @2.9. Se a vitória ficar com os Bávaros o valor é de @2.15 e o empate rende @4.2.