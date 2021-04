[PSG x Bayern de Munique]: data, hora e canal para assistir AO VIVO | como e onde ver essa partida da Champions League em TEMPO REAL | Futebol AO VIVO

PSG x Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (13), a partir das 16h (de Brasília), no Parque nos Príncipes, pela volta das quartas de final da Champions League. A transmissão AO VIVO da partida é pelo Estádio TNT Sports e Facebook TNT Sports.

No confronto de ida, a equipe parisiense venceu por 3 a 2, após gols marcados por Mbappé (duas vezes) e Marquinhos. Em vantagem, o time comandado por Mauricio Pochettino pode empatar ou até perder por 1 a 0 ou 2 a 1 para se classificar às semifinais.

Neymar, do PSG, é cercado por jogadores do Bayern de Munique. Foto: Getty Images



O clube alemão, por outro lado, precisa ganhar de pelo menos 2 a 0, graças à regra do gol qualificado. Caso o placar do primeiro duelo se repita, as equipes disputam a prorrogação e, se necessário, as penalidades máximas.

Thomas Muller e Neymar em disputa de bola. Foto: Getty Images



PSG x Bayern de Munique: como e onde assistir AO VIVO pela Champions League

