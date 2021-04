[PSG x Bayern de Munique]: Marquinhos desfalca a equipe parisiense em jogo decisivo da Champions League | Bolavip Brasil

O PSG deve ter um desfalque importante para enfrentar o Bayern de Munique nesta terça-feira (13), no Parque dos Príncipes, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Trata-se de Marquinhos, que pode ficar fora dos gramados por até três semanas.

Autor do segundo gol da equipe parisiense no duelo de ida, o zagueiro foi substituído na partida por problemas físicos. Posteriormente, o clube francês confirmou uma lesão do brasileiro no bíceps femoral da coxa direita.

Comemoração de gol de Marquinhos, do PSG. Foto: Getty Images



Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (12), o técnico Mauricio Pochettino anunciou que Marquinhos deve desfalcar o time no confronto decisivo contra os alemães, mas sinalizou que existe a possibilidade de o jogador ficar no banco de reservas.

“Não acho que ele esteja apto para jogar, mas poderá ir ao banco de reservas. Decidiremos amanhã“, declarou ele.

Além disso, o treinador do PSG manifestou preocupação com o excesso de erros do grupo no confronto de ida, especialmente após a equipe francesa sofrer 31 finalizações na partida ante o Bayern de Munique.