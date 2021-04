[PSG x Bayern de Munique]: onde assistir AO VIVO e ON LINE esse jogão da Champions League | Futebol AO VIVO

PSG x Bayern de Munique duelarão na tarde desta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no Parque nos Príncipes, em Paris, em jogo válido pelas quartas de final da Champions League. Em território nacional, o Estádio TNT Sports e Facebook TNT Sports transmitirão AO VIVO à partida.

Após triunfar sobre o adversário no duelo de ida, por 3 a 2, o clube francês chega em casa com uma boa vantagem. A principal dor de cabeça do técnico Mauricio Pochettino, no entanto, é em relação a Marquinhos, que desfalca o time por conta de uma lesão na coxa.

Comemoração de gol do PSG. Foto: Getty Images



Já a equipe alemã, que precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para conquistar a classificação, segue sem o lesionado Robert Lewandowski, além de Serge Gnabry, diagnosticado com Covid-19.

Jogadores do Bayern de Munique comemoram gol. Foto: Getty Images



PROVÁVEL ESCALAÇÃO PSG: Navas; Dagba, Kimpembe, Bakker e Diallo; Danilo Pereira, Gueye e Neymar; Di Maria, Draxler e Mbappé.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich, Lucas Hernández e Müller; Coman, Sané e Choupo-Moting.

