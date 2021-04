[PSG x Bayern de Munique]: Torcedores brasileiros e gringos apontam ‘azar’ de Neymar em jogo decisivo da [Champions League]: ‘Está amaldiçoado’

PSG x Bayern de Munique se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (13), no Parque dos Príncipes, na França, em jogo decisivo das quartas de final da Champions League. O clube francês foi derrotado pela equipe alemã, por 1 a 0, mas garantiu a vaga nas semifinais por conta da regra do gol qualificado.

Embora tenha perdido o duelo em casa, o time comandado por Mauricio Pochettino teve boas oportunidades no jogo. O atacante brasileiro Neymar, por exemplo, teve inúmeras chances de gol, mas a bola insistiu em não entrar na rede.

Em diversas ocasiões, as finalizações do craque bateram na trave, o que impressionou os internautas brasileiros e estrangeiros. Além disso, muitos fãs brincaram e chegaram a culpar o #NeymarDay pela falta de sorte do jogador na partida.