[PSG x Manchester City]: acompanhe o minuto a minuto da partida AO VIVO e em TEMPO REAL pela Champions League | Futebol AO VIVO

PSG x Manchester City se enfrentam na tarde desta quarta-feira (28), a partir das 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, na França, pela ida das semifinais da Champions League. E aqui, no Bolavip Brasil, você acompanha os principais lances do duelo.

As equipes saem em busca do título inédito na principal competição entre clubes europeus. O time parisiense ainda tenta alcançar sua segunda final seguida no torneio, após perder o título para o Bayern de Munique na edição passada.

Já os Citizens nunca chegaram à final do campeonato e perseguem o feito histórico. Vale lembrar que o jogo de volta está marcado para o próximo dia 4, também às 16h (de Brasília), na Inglaterra.

