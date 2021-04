PSS publicado com 175 vagas; edital de efetivos perto

O Tribunal de Justiça de Rondônia tornou público o edital do concurso TJ RO PSS (Processo Seletivo Simpificado), visando à contratação de pessoal temporário no órgão. Vale lembrar que um novo edital para EFETIVOS já tem banca definida e deve ser publicado muito em breve.

O PSS é organizado pela banca FGV e traz vagas temporárias para os cargos de analista (de desenvolvimento, de negócios, de segurança da informação, de banco de dados, de redes, de infraestrutura active directory, de infraestrutura de sistema, de monitoramento e apoio técnico da central de processos eletrônicos.

Com a exceção do último (apoio técnico da central de processos eletrônicos), que exige apenas o nível médio de escolaridade, os demais cargos exigem nível superior. Os candidatos a uma das vagas deverão desembolsar até R$ 35 de taxa de inscrição.

Concurso TJ RO: panorama

O Processo Seletivo Simplificado (concurso TJ RO) visa prover cargos públicos temporários, submetidos ao regime jurídico diverso daquele que rege os servidores efetivos. A denominação dos cargos, os requisitos de escolaridade, o número de vagas e o valor da taxa de inscrição estão estabelecidos na tabela a seguir:

Os candidatos aprovados farão jus a salários que variam de R$ 3.369,94 a R$ 5.913,49. As inscrições estão pré-definidas para entre os dias 12 de abril de 2021 a 28 de abril de 2021. Os candidatos serão avaliados através de prova de títulos e experiência profissional.

Concurso TJ RO: efetivos

O edital do concurso TJ RO para efetivos está prestes a ser divulgado. O órgão já definiu a FGV como organizadora do edital destinado ao preenchimento de 43 vagas de níveis médio e superior (veja aqui). Essas vagas serão dividida da seguinte forma:

Nível médio Técnico judiciário: 30 vagas

Nível superior Analista Judiciário – Administrador: 1 vaga Analista Judiciário – Analista de Sistemas: 1 vaga Analista Judiciário – Assistente Social: 1 vaga Analista Judiciário – Biblioteconomista: 1 vaga Analista Judiciário – Economista: 1 vaga Analista Judiciário – Enfermeiro: 1 vaga Analista Judiciário – Engenheiro Eletricista: 1 vaga Analista Judiciário – Estatístico: 1 vaga Analista Judiciário – Médico do Trabalho: 1 vaga Analista Judiciário – Oficial de Justiça: 1 vaga Analista Judiciário – Pedagogo: 1 vaga Analista Judiciário – Psicologo: 1 vaga



Os salários pagos aos ocupantes dos cargos pode atingir o valor inicial de até R$ 6.365,21 (analista). O ocupante do cargo de técnico recebe o valor de R$ 3.539,04.

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.

Resumo do concurso TJ RO

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre editais de concurso público? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias. Clique aqui e participe!