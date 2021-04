Pupilo no Fortaleza, David é oferecido a Ceni e revolta Nação na internet: “Até Michael é melhor”; Hayner, ex-Cuiabá, entra em pauta

Já faz um bom tempo que o Flamengo vem provando ter, talvez, o melhor elenco do Brasil. Mesmo que em 2020 a hegemonia não foi tamanha a ponto da temporada anterior com Jorge Jesus, o time sob o comando de Rogério Ceni conquistou o Campeonato Brasileiro (o bi seguido), a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, além do Carioca.









Para 2021, a perspectiva continua a melhor possível. A maior parte do elenco foi mantida e o time titular já mostrou que está na ponta dos cascos. Na última segunda-feira (05), goleada por 5 a 1 frente ao Madureira e uma ótima preparação para a decisão da Supercopa do Brasil, no próximo domingo (11), diante do Palmeiras em Brasília.

No quesito reforços, Ceni só ganhou o zagueiro Bruno Viana, emprestado pelo Sporting Braga (POR). Empresários estão oferecendo vários nomes à direção, apurou o Bolavip Brasil, mas a direção rubro-negra só pensa em contratar nomes pontuais e em posições carentes apontadas pelo próprio técnico.

David é o grande destaque do Fortaleza na temporada 2021 em todos os quesitos (Foto: Pedro Chaves/AGIF)



O colega Venê Casagrande, setorista do Flamengo no jornal “O Dia”, informou há pouco que o atacante David, grande destaque do Fortaleza, foi mais um nome pautado na mesa de Rodolfo Landim através de intermediários. Em 2021, o ponta é o líder do Tricolor do Pici em todos os quesitos de acordo com o site Footstats: mais gols (3), assistências (3), finalizações (14), passes para conclusão (14) e dribles (8).

David foi indicação curiosamente de Rogério Ceni quando ainda comandava o Fortaleza em 2020. O atacante custou R$ 5 milhões ao vir do Cruzeiro e terminou a última temporada com 12 gols. Outro atleta oferecido foi o lateral-direito Hayner, destaque do Cuiabá na campanha de acesso à Série A.

Dois jogadores foram oferecidos ao Flamengo recentemente: – David, atacante do Fortaleza.

– Hayner, lateral-direito, ex-Cuiabá. ��️ Canal Venê Casagrande pic.twitter.com/HzY2dutkB5 — MatheusFla (@_matheusfla)

April 7, 2021





O ala está livre no mercado – após fim de contrato com o clube do Mato Grosso – e vem sendo sondado por vários clubes da Séries A e B, entre eles o Ceará, o próprio Fortaleza, o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro. O Flamengo não tem interesse em ambos, informa Venê, nem mesmo no lateral, já que o setor conta com o titular Isla e os reservas Matheuzinho e João Lucas.

Hayner, lateral-direito destaque pelo Cuiabá, foi oferecido ao Flamengo (Foto: Rebeca Reis/AGIF)



No ataque, Ceni tem confiança em Michael e Vitinho, ambos criticados pela torcida, mas ainda assim “à frente” de David. Grande parte da Nação não gostou nada da possibilidade do atacante do Fortaleza reforçar o Mengão, indicando que “até Michael consegue ser melhor”.