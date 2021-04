PVC rebate críticas da torcida e dos comentaristas e sai em defesa de Felipe Melo e Abel Ferreira: “Existe uma exigência além da conta”

O Palmeiras vinha de uma temporada de 2020 de muitos altos e baixos. Foi então que chegou Abel Ferreira e tudo mudou. Com o português em ação, o Verdão carimbou os títulos da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil. Além disso, o Palestra pode conquistar em menos de 7 dias, mais duas competições: a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, onde já venceu o Defensa Y Justicia é jogará apenas por um empate na próxima quarta-feira (14), em Brasília, para ganhar o inédito título.









Embora os resultados sejam expressivos, comentaristas e alguns torcedores mais exigentes têm criticado o modelo de jogo imposto por Abel Ferreira. Quem não concorda com essa avaliação é o comentarista PVC. De acordo com o repórter, há um grande exagero para cima do Maior Campeão do Brasil, aproveitando o ensejo para defender também o veterano Felipe Melo.



“Eu acho que o Palmeiras é cobrado além da conta. O Palmeiras tem um trabalho de cinco meses. Se comentou muito o desempenho do Felipe Melo. Eu acho que ele deve continuar no time, está jogando bem e por isso deve continuar. O Felipe Melo dá estabilidade para o meio de campo. Tem uma leitura defensiva acima da média e muito bom para o passe longo, que o Palmeiras usa bastante”, disse PVC, que para sustentar sua tese, defendeu os títulos conquistados pelo Palestra na temporada passada.

PVC defendeu o trabalho de Abel Ferreira a frente do Palmeiras. Foto: Divulgação



“Volto a repetir, acho que existe uma exigência além da conta sobre o time do Palmeiras. É um time que ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, não fez um bom Mundial, mas que teve uma das temporadas mais vencedoras de sua história“, completou.

O Palmeiras volta a campo para disputar o título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo (11), às 11h da manhã, após autorização conferida em consequência de o STJ (Superior Tribunal de Justiça), na pessoa de seu presidente, ministro Humberto Martins, ter derrubado a decisão que forçava medidas mais duras em Brasília nesta sexta-feira (9).